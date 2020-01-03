В Беларуси средства должников спишут автоматически с их счёта или электронного кошелька

Источник материала: Полесская правда



Функционирование с 1 января автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2018 года № 414 « О совершенствовании безналичных расчетов ».

Новая система направлена на дальнейшую автоматизацию процессов бесспорного взыскания средств при исполнении обязательств плательщиков, в том числе перед бюджетом.

Разъяснения по ее работе дают на своих корпоративных сайтах ряд банков в Беларуси. На портале Белинвестбанка сказано, что АИС ИДО собирает данные о неисполненных денежных обязательствах плательщика. Затем с помощью соответствующих запросов во все банки, где им открыты счета, получает сведения о доступных средствах на счетах или электронных кошельках плательщика.

Как это работает?

При получении запроса от АИС ИДО банк в течение 15 минут отправляет в систему информацию о доступной для списания сумме денег на каждом из открытых счетов, включая электронный кошелек. При этом блокируется нужная сумма, после чего плательщик уже не может использовать ее на иные цели. Затем с учетом полученной от банка информации АИС ИДО направит платежные инструкции, подлежащие безусловному исполнению.

Госорганы получают возможность отозвать из АИС ИДО свои платежные требования, менять в них реквизиты, а также уменьшать суммы неисполненных денежных обязательств. Плательщики также будут вправе отозвать свои платежные инструкции, направленные в систему.

Возможности и плюсы новой системы

Система позволяет банкам не вести картотеки не оплаченных в срок расчетных документов, оптимизирует взаимодействие между госорганами, банками, хозяйствующими субъектами и физическими лицами.

Предполагается работа системы в режиме реального времени и погашение задолженности со всех банковских счетов должника и в любых видах денежных средств. Это призвано исключить случаи многократного списания органами взыскания одной и той же суммы со всех счетов должника, а также автоматизировать и унифицировать процесс исполнения денежных обязательств, сократить документооборот между органами взыскания и банками.

Участники АИС ИДО

Ими являются Национальный банк как владелец, Белорусский межбанковский расчетный центр как оператор, банки, плательщики и взыскатели. В числе последних – органы Комитета государственного контроля, налоговые, таможенные органы, Министерство финансов, его территориальные и местные финансовые органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, органы принудительного исполнения и ведущие уголовные процессы.