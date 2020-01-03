PayRing - платежное кольцо

Источник материала: Ивьевский край

Платежное кольцо PayRing - инновационное средство платежа, отвечающее последним тенденциям мирового платежного рынка. Платежное кольцо создано на базе банковской платежной карточки Visa Cold и является ювелирным изделием со встроенным бесконтактным чипом стандарта EMV особой конфигурации. Кольцо всегда на руке. Оно не боится влаги и нагрузок. С ним можно заниматься спортом и даже плавать.





Кольцо выпускается в четырех цветах (черный, белый, розовый и синий) самых ходовых размеров от 16 до 24.

Платежным кольцом можно совершать: оплату товаров и услуг, а также другие виды бесконтактных операций по всему миру в любой валюте; платежи в Интернете и другие виды платежей по реквизитам карточки; платежи в Интернет-банкинге и мобильном приложении Белагропромбанка.

Для совершения бесконтактной оплаты платежное кольцо необходимо поднести логотипом Visa к терминалу.

Платежное кольцо можно мгновенно пополнять с помощью: Интернет-банкинга и мобильного приложения Белагропромбанка бесплатным переводом с другой своей карточки; банкоматов и устройств самообслуживания Белагропромбанка; сервиса card2card.by и других сервисов переводов между карточками. Кольцо является собственностью клиента и остается в его пользовании после истечения срока действия платежной функции.

На кольцо предоставляется гарантийное обслуживание сроком на 12 месяцев.

Гарантийное обслуживание не распространяется на: естественный износ и старение (царапины, сколы); повреждения в результате небрежного использования (удары, вмятины); повреждения при взаимодействиях с агрессивными жидкостями, в том числе косметическими (растворители, антисептики, средства с содержанием свинца и т.п.); повреждения при взаимодействии с мощными электромагнитными и магнитными полями; повреждения, вызванные при погружении в воду на глубину более 3-х метров.