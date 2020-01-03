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В Гродно появится новый троллейбусный маршрут. Когда и по каким улицам он пойдет
04.01.2020 12:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно появится новый троллейбусный маршрут,
Бесконтактные машины уже привезли в Гродно. Сейчас разрабатывают маршрут. Пока они будут курсировать: Колбасино — Ольги Соломовой — Лизы Чайкиной — площадь Декабристов — Поповича — Болдина — БЛК — Дубко — Дзержинского — Курчатова — Тавлая — Девятовка-5.
Когда достроят улицы Асфальтную и Глухова, маршрут продлят в Грандичи-2 до улицы Саяпина. А после того, как по объездной от «Химволокно» до Колбасино протянут троллейбусные линии, троллейбусы поедут в Ольшанку. Таким образом, будет сформирован новый маршрут Ольшанка — Грандичи-2, рассказали в ГП «Оператор пассажирских перевозок».
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Пять новых троллейбусов с автономным ходом поедут по маршруту Колбасино - Девятовка-5. Потом он изменится.
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