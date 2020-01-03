В Гродно появится новый троллейбусный маршрут. Когда и по каким улицам он пойдет

Источник материала: Tut.by

В Гродно появится новый троллейбусный маршрут, сообщает "Вечерний Гродно". Пять новых троллейбусов с автономным ходом поедут по маршруту Колбасино — Девятовка-5.





Бесконтактные машины уже привезли в Гродно. Сейчас разрабатывают маршрут. Пока они будут курсировать: Колбасино — Ольги Соломовой — Лизы Чайкиной — площадь Декабристов — Поповича — Болдина — БЛК — Дубко — Дзержинского — Курчатова — Тавлая — Девятовка-5.

Когда достроят улицы Асфальтную и Глухова, маршрут продлят в Грандичи-2 до улицы Саяпина. А после того, как по объездной от «Химволокно» до Колбасино протянут троллейбусные линии, троллейбусы поедут в Ольшанку. Таким образом, будет сформирован новый маршрут Ольшанка — Грандичи-2, рассказали в ГП «Оператор пассажирских перевозок».