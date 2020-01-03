ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси снизили пошлину на ввоз товаров и посылки из-за рубежа

04.01.2020 — Новости Экономики | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Но вот если товар в посылке дороже 22 евро, то с 1 января 2020 года пошлина на превышение составит 15%, а не 30%, как было ранее. То есть за товар стоимостью 30 евро необходимо будет доплатить 15% от 8 евро превышения, но не менее 2 евро за килограмм «лишнего» веса. За календарный месяц вы можете получить без дополнительных платежей как минимум 9 посылок с товарами до 22 евро в каждой — общий «беспошлинный» лимит составляет 200 евро и 31 кг.

Для ввоза товаров из-за границы с 1 января также действуют новые правила. Напомним, от понятия «неделимый товар» отчасти избавились, и потому платить пошлины при ввозе крупногабаритной техники мы будем меньше.

Если вы покидаете Беларусь реже, чем раз в три месяца, для вас действует лимит в 500 евро и 25 кг. Например, за провоз холодильника весом 58 кг и стоимостью 350 евро вы заплатите пошлину с 33 кг, что составит 132 евро (таможня выбирает то превышение, с которого выйдет бóльшая сумма). То есть хоть товар и «неделимый», пошлина идет только за «перевес».

Если вы выезжаете за границу чаще, чем раз в три месяца, со второго «захода» действует лимит в 300 евро и 20 кг. Тот же холодильник для вас в этом случае обойдется в 152 «лишних» евро пошлины, то есть 4 евро за каждый из 38 кг (в отличие от посылок, где действует норма в 2 евро).

www.onliner.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы вдруг пропустили новость о том, что с 1 января 2020 года в Беларуси изменились правила получения посылок и ввоза товаров из-за рубежа, то мы напомним вам. Что...
 
Новости дня
Новости экономики
 
PayRing - платежное кольцо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика