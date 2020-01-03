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Цена нефтяного спора Беларуси и России - около 200 млн долларов, первая партия нефти уже оформляется

04.01.2020 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минск ведет переговоры с российскими нефтяными компаниями по поводу размера премии за каждую поставляемую тонну нефти. От того, как будет разрешен этот спор, зависит будущее поставок сырья на белорусские НПЗ. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.


Фото: belchemoil.by

— Эта премия пока составляет 10 долларов за тонну к цене поставки. Возможно увеличится до 12 долларов. Белорусская сторона предлагает отказаться от премии. Российские компании с таким подходом не согласны, — говорит собеседник, знакомый с ходом переговоров.

Вопрос о премии педалировался белорусскими нефтянниками в течение всего 2019 года. В частности, были сетования на качество российской нефти Urals. Мол, зачем доплачивать за кислую и тяжелую российскую нефть, если можно взять на мировом рынке более «вкусную».

Стоит сказать, что Urals всегда торговалась с дисконтом к Brent. При формировании цены для Беларуси учитывались котировки Urals в Европе за вычетом экспортной пошлины и доставки. При таких условиях российские компании всегда хотели иметь маржу-премию и ее размер не раз становился темой обсуждения.

— Отказ от премии рассматривается как частичная компенсация Россией налогового маневра, — отмечает источник в нефтяных кругах Беларуси. — РФ помогает свои заводом с помощью отрицательных акцизов. В Беларуси такого нет. А цена на российскую нефть для Беларуси после маневра растет и выглядит уже не такой привлекательной.

По данным Белнефтехима, в условиях налогового маневра в 2019 году цена импортируемой в Беларусь российской нефти составляла около 80% от мировой, на начало 2020 года — 83%.

В середине декабря правительства России и Беларуси согласовали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год, который предполагает импорт в страну 24 млн тонн. Не факт, что Беларусь планировала закупать весь объем. Так в 2019 году было приобретено почти 18 млн тонн. Еще 6 млн тонн должны были быть «перетаможены». Но на 2020 год Москва не продлила «перетаможку». Потери составят более 420 млн долларов.

В случает если в 2020 году Беларусь закупит все 24 млн тонн нефти, то расходы на премию российским компаниям составят не менее 240 млн долларов.

— Это все условно. Потому что не факт, что будет приобретен весь объем. Есть российские нефтяные компании, которые готовы снизить размер премии. С ними идут переговоры. Есть ряд нюансов в общем, — поясняет собеседник.

Александр Лукашенко накануне Нового года поставил задачу искать альтернативных поставщиков нефти.

— Пока российский вектор в приоритете. Идут переговоры с рядом российских компаний. Не только с ВИНКами (вертикально интегрированными компаниями. — Прим.TUT.BY). Типа Роснефти. Но и небольшими компаниями. независимыми поставщиками, — говорит источник в белорусских нефтяных кругах. — Если с Россией все зайдет в тупик, то тогда имеет смысл рассматривать возможность поставок нефти из других стран. Подставить плечо готовы все соседи: Литва, Латвия, Украина, Польша. Они не прочь помочь транспортировать нефть в Беларусь. Вопрос в цене, экономической целесообразности таких поставок.

Как сообщила 4 января пресс-служба «Белнефтехима», работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из России в Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. «Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», гоговорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из России в Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются...
 
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