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А что если по нефти не договоримся? Подборка самых дешевых квартир Минска в шаговой доступности от метро
06.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Приостановка поставок российской нефти в Беларусь связана с тем, что Москва не пошла на уступки по ряду вопросов. По
Уручье
Самая дешевая квартира возле станции метро «Уручье» находится в 200 метрах от входа в метрополитен. Это «однушка» площадью 35.4 кв.м. Расположена квартира на втором этаже кирпичной четырехэтажки.
«Мебель, встроенные шкафы, металлическая дверь, сигнализация, стеклопакеты, бытовая техника, домофон, элитная квартира», -
Цена: 78.000 $, 2203 $/кв.м.
Борисовский тракт
Возле станции метро «Борисовский тракт» мало объявлений о продажи недвижимости. Самая ближайшая квартира, она же и самая дешевая в округе, находится на удалении в 800 метров от входа в метрополитен. Это «однушка» площадью 31,3 «квадрата», которая расположена на 5-ом этаже монолитного дома 1997 года постройки, по адресу: ул. Шугаева, 11.
«Квартира в обычном состоянии. Новая входная металлическая дверь. В комнате на полу линолеум, в санузле плитка. Дом оборудован двумя лифтами. Дружелюбные соседи. Хорошо развита инфраструктура. Удобное транспортное сообщение. Чистая продажа. Торг» -
Цена: 52.000 $, 1661 $/кв.м.
Восток
На «Востоке» самой дешевой оказалась «однушка» площадью 33 «квадрата» в 350 метрах от входа в метро. Квартира находится на верхнем 9-ом этаже «панельки» по адресу: просп. Независимости, дом 151-1
«Мебель, встроенные шкафы, металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды, бытовая техника, домофон» -
Цена: 51.900 $, 1573 $/кв.м.
Московская
Возле станции метро «Московская» самый дешевый вариант находится в 100 метрах от входа в метрополитен. Это однокомнатная квартира площадью 36.5 кв.м. Расположена она на верхнем 4-ом этаже кирпичного дома 1960 года постройки по адресу: ул. Макаенка, дом 3.
«Предлагаем «сталинку» в самом сердце столицы, мечту многих минчан. Квартира чистая, аккуратная, при желании ремонт сделаете под себя. Квартира не дешёвая, но она того стоит! Небольшой торг реальному покупателю только после просмотра», -
Цена: 68.000 $, 1863 $/кв.м.
Парк Челюскинцев
В непосредственной близости от станции метро «Парк Челюскинцев» тяжело найти квартиру дешевле 100$ тысяч. Выбранный нами вариант находится чуть более чем в 200 метрах от входа в метрополитен. Это «однушка» по адресу: ул. Калинина, дом 3. Квартира имеет площадь 37.6 кв.м. и находится на третьем этаже четырехэтажной «сталинки». Потолки высотой в 3м.
«Возможность расширить кухню до 9м2! Аккуратный ремонт: паркет, качественная металлическая дверь, двухкамерные деревянные стеклопакеты, просторный санузел, плитка в санузле и на полу в кухне. Во дворе большое количество парковочных мест! Благоустроенный двор. Детская площадка возле дома. У Вас есть дети? Детский сад и школа в 200м. от дома!», -
Цена: 75.000 $, 1995 $/кв.м.
Академия Наук
«Лучшая 2-комнатная квартира в культурном сердце нашего города!», - начинается объявление самой дешевой квартиры возле станции метро «Академия Наук». Неожиданно, но это «двушка» по адресу: просп. Независимости, дом 72-А. Квартира имеет площадь в 60.17 «квадратов» на верхнем 7-ом этаже кирпичного дома 1965 года постройки.
«Одни сплошные плюсы и бонусы: метро в 10 метрах от дома. Идеальный вид из окна. Ремонт. Интеллигентные соседи. Ботанический сад. Фристайл бассейн и баня. Все включено. Показываем всем, кто хочет купить!», -
Цена: 92.000 $, 1529 $/кв.м.
Площадь Якуба Коласа
Самая дешева квартира в районе ЦУМа находится в 600 метрах от входа в метро. Это «двушка» по улице Гикало, 12. Квартира площадью 43.7 кв.м. расположена на верхнем пятом этаже «хрущевки».
«В квартире выполнен качественный ремонт, полностью готова к проживанию. Инфраструктура развита. Во дворе дома находится сш №19, за домом детский сад. Удобное транспортное сообщение. До станции метро Я.Коласа 8 минут пешком. Имеется подвал. Аккуратный подъезд, дружелюбные соседи. В 2012 году был произведен капитальный ремонт (замена труб, утепление дома)», -
Цена: 64.500 $, 1476 $/кв.м.
Площадь Победы
В районе «Площади Победы» самой дешевой оказалась «двушка» по адресу: ул. Козлова, дом 8/1. Квартира площадью 40.62 кв.м. находится на верхнем пятом этаже кирпичной «сталинки». До метро – примерно 350 метров. Высота потолков – 3 метра.
«Встроенные шкафы, металлическая дверь, стеклопакеты, бытовая техника, домофон, центр города, готова к проживанию. Стены утеплены снаружи — в квартире всегда тепло», -
Цена: 76.000 $, 1871 $/кв.м.
Октябрьская/Купаловская
Возле центральной станции метро самой дешевой квартирой оказалась «двушка» по адресу: ул. Энгельса, дом 12. До входа в метрополитен менее 100 метров. Квартира площадью в 58 «квадратов» расположена на четвертом этаже «сталинки» 1953 года постройки.
«Исторический центр города. Памятник архитектуры. Окна выходят во двор и на Александровский сад и театр им. Янки Купалы. Чистый подъезд. Новые счетчики воды и газа. Капитальный ремонт 2018-2019. Свободна. Никто не проживает», -
Цена: 112.000 $, 1931 $/кв.м.
Площадь Ленина
В районе Ж/Д вокзала самой дешевой оказалась двухкомнатная квартира в 300 метрах от метро по адресу ул. Ленинградская, дом 1. «Двушка» площадью 59.18 кв.м. находится на третьем этаже кирпичной четырехэтажки.
«Вы когда-нибудь мечтали жить в центре г. Минска? В доме с историей? Представляем Вашему вниманию двухкомнатную «сталинку» в доме, который является историческо-архитектурным памятникам. Жизнь в таком доме не только удобно, но и престижно. В данной квартире вы можете реализовать ремонт своей мечты, или же просто заехать и жить. Всё, что Вам необходимо для жизни, - в минутной удалённости от дома. Так же — это отличная инвестиция на будущее или вариант для арендного бизнеса. Купив эту квартиру, Вы можете начать зарабатывать уже завтра», -
Цена: 106.900 $, 1806 $/кв.м.
Институт Культуры
Возле станции метро «Институт Культуры» самой дешевой из тех, что есть в пешей доступности, оказалась «трешка» по адресу: ул. Московская д. 16. Квартира расположена на верхнем этаже «сталинки» и имеет площадь 67.8 кв.м. Расстояние до входа в метро – 300 метров.
«В Вашем распоряжении 67,8 м2 с тремя жилыми комнатами, большинство внутриквартирных стен не являются несущими, благодаря которым Вы сможете сделать перепланировку на свой вкус, железобетонные перекрытия также будут для Вас плюсом. Окна квартиры выходят на две стороны света, на восточную и западную, что позволит Вам выбрать спальню на свое усмотрение, хотите ли Вы просыпаться с первыми лучами солнца ил же любоваться закатами. Раздельный санузел удобен при утренних сборах. А на кухне 6,69 м2 Вам будет удобно готовить, т.к. там все под рукой», -
Цена: 85.000 $, 1254 $/кв.м.
Грушевка
Самой дешевой квартирой возле станции метро «Грушевка» оказалась «евро-двушка» в новостройке 2019 года. Площадь квартиры - 56.5 кв.м., находится на первом этаже «каркасника». Расстояние до входа в метрополитен – 250 метров.
«Дом сдан. Последняя квартира с отличной планировкой «евро-двушки». Выполнена стяжка и штукатурка, разведена электрика. Есть возможность заказать ремонт по ценам ниже рыночных. Отличное предложение для сдачи в аренду -до метро 5 минут пешком, так же недалеко ж/д вокзал и центр», -
Цена: 69.500 $, 1230 $/кв.м.
Михалова
В 100 метрах от входа на станцию метро «Михалова» продается «однушка», которая по цене кардинально отличается от соседей. Квартира площадью 31.1 «квадрат» находится на третьем этаже «хрущевки».
«Во дворе дома детский сад, поликлиника (70м), школа (150м), ТЦ «Глобо» (200м). Дом после капитального ремонта с утеплением стен и заменой сантех.труб, окна ПВХ, металлическая дверь, балкон. Чистая продажа, оперативные показы», -
Цена: 54.500 $, 1752 $/кв.м.
Петровщина
В районе станции метро «Петровщина» самой дешевой оказалась «однушка» в 400 метрах от входа в метрополитен. Квартира находится на втором этаже монолитной высотки 2011 года постройки, и имеет площадь 39.7 кв.м.
«Квартира в отличном состоянии, современный ремонт, готова полностью к проживанию. Имеется вся необходимая мебель, техника. В прихожей встроенный шкаф, стеклопакеты, застекленная лоджия, металлическая входная дверь, раздельный санузел. Квартира теплая, светлая, прекрасный вид из окна. Хорошие соседи. В подъезде консьерж», -
Цена: 72.900 $, 1836 $/кв.м.
Малиновка
Возле станции метро «Малиновка» есть куча предложений в строящихся ЖК с ценами ниже варианта, которого мы выбрали. Однако комплексы сдадутся еще неизвестно когда, а вот нефть может закончится совсем скоро. Поэтому мы взяли «вторичку». Ближайшая и дешевая оказалась «однушка» в 200 метрах от входа в метро. Квартира площадью 49.8 «квадратов» находится на девятом этаже каркасно-блочного дома 2014 года постройки.
«Просторная кухня 11,8 кв. м, встроенная кухня, бытовая техника (варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машина). Удобная, комфортная планировка, качественный ремонт. Квартира полностью готова к проживанию», -
Цена: 74.900 $, 1504 $/кв.м.
Каменная горка
Возле станции метро «Каменная горка» самой дешевой оказалась «однушка» в 600 метрах от входа в метрополитен. Квартира площадью 38 «квадратов» находится на 14-ом этаже «панельки».
«Квартира площадью 38/18/7.1 кв.м, высота потолка 2.62м, металлическая дверь, стеклопакеты, на полу ламинат, счетчики воды, домофон. Идеальный вариант как для проживания, так и под сдачу в аренду. Квартира продается с мебелью», -
Цена: 58.000 $, 1526 $/кв.м.
Кунцевщина
В районе станции метро «Кунцевщина» самой дешевой из тех, что находятся в пешей доступности, оказалась «однушка» по адресу: ул. Бурдейного, дом 16. Квартира имеет площадь в 38 кв.м. и находится на 7-ом этаже 15-тиэтажного дома 2007 года постройки. До входа в метрополитен – 450 метров.
«Дом каркасно-блочный, один подъезд, два лифта (один из них грузовой), подземный паркинг, обустроенная детская площадка и территория возле дома, консьерж. На полу по всей квартире ламинат, стоят стеклопакеты, плитка в просторном санузле, отдельная гардеробная комната, лоджия. Доброжелательные соседи», -
Цена: 67.000 $, 1763 $/кв.м.
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А что если по нефти не договоримся? Подборка самых дешевых квартир Минска в шаговой доступности от метро
Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Приостановка поставок российской нефти в Беларусь связана с тем, что...
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