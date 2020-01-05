А что если по нефти не договоримся? Подборка самых дешевых квартир Минска в шаговой доступности от метро

Борисовский тракт

Возле станции метро «Борисовский тракт» мало объявлений о продажи недвижимости. Самая ближайшая квартира, она же и самая дешевая в округе, находится на удалении в 800 метров от входа в метрополитен. Это «однушка» площадью 31,3 «квадрата», которая расположена на 5-ом этаже монолитного дома 1997 года постройки, по адресу: ул. Шугаева, 11.

«Квартира в обычном состоянии. Новая входная металлическая дверь. В комнате на полу линолеум, в санузле плитка. Дом оборудован двумя лифтами. Дружелюбные соседи. Хорошо развита инфраструктура. Удобное транспортное сообщение. Чистая продажа. Торг» - говорится в объявлении.

Цена: 52.000 $, 1661 $/кв.м.