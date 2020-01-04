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Активистов продолжают штрафовать за участие в акциях протеста против интеграции с Россией

05.01.2020 14:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские суды продолжают штрафовать активистов за участие в несанкционированных акциях протеста против интеграции с Россией, которые прошли в декабре 2019 года, пишет БелаПАН.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», активистка БХД Валерия Черноморцева получила сообщение из суда Советского района Минска о том, что ее оштрафовали за участие 8 декабря в акции протеста против углубления интеграции Беларуси и России.

Суд якобы состоялся 26 декабря и приговорил ее к штрафу в 30 базовых величин. Повестку в суд и сообщение о результате заседания Черноморцева получила одновременно.

9 января два протокола в отношении координатора БХД в Витебской области Татьяны Северинец будет рассматривать суд Первомайского района Минска. Протоколы составлены на основании ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

20 января Гродненский областной суд будет рассматривать жалобу гродненского активиста БХД Сергея Веремеенко, который 20 декабря был оштрафован за пикет против интеграции.

Наиболее массовые несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси и России прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря. За участие в них арестованы десять человек: Павел Северинец, Елена Толстая, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Максим Урбанович, Леонид Кулаков, Сергей Тихановский. По данным правозащитников, около 20 человек оштрафованы на общую сумму более 16 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее массовые несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси и России прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря. За участие в них арестованы десять...
 
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