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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 декабря - 6 января 2020 года

06.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Первая неделя 2020 года прошла под знаком роста цен. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1402 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 декабря - 6 января 2020 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1290 $/м2. Это первый случай роста цен за последние 11 недель.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 декабря - 6 января 2020 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 декабря - 6 января 2020 года

Сезонное сокращение предложения, вызванное периодом праздников, продолжается. Количество выставленных на продажу квартир снизилось за первую неделю января на 3%, самый ощутимый отток объектов произошёл в сегментах 2- и 3-комнатных квартир.

По сравнению с началом 2019 года общее предложение квартир на рынке сократилось на 7%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 6 января следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 декабря - 6 января 2020 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 декабря - 6 января 2020 года

Нулевой динамики, типичной для праздничного периода в прошлые годы, на этот раз не наблюдалось. Рост наблюдался у 1- 3- и 4-комнатных квартир, небольшое снижение на 0,1% - у квартир с двумя комнатами.

Изменение цен в районах Минска на 6 января выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 декабря - 6 января 2020 года

В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Ленинском оно составило 0,3%, а в Центральном 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+0,8%) и Первомайском (+0,5%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 декабря - 6 января 2020 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 декабря - 6 января 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 812 $/м2 (0%), Витебск – 625 $/м2 (+1%), Гомель – 623 $/м2 (+0,5%), Гродно – 747 $/м2 (+0,7%), Могилев – 628 $/м2 (-0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2,1% и составляет 2822 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,5% и составляет 1753 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 1115 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 30 декабря по 6 января 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
 
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