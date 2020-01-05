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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 декабря - 6 января 2020 года
06.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Первая неделя 2020 года прошла под знаком роста цен.
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1290 $/м2. Это первый случай роста цен за последние 11 недель.
Сезонное сокращение предложения, вызванное периодом праздников, продолжается. Количество выставленных на продажу квартир снизилось за первую неделю января на 3%, самый ощутимый отток объектов произошёл в сегментах 2- и 3-комнатных квартир.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 6 января следующим образом:
В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Ленинском оно составило 0,3%, а в Центральном 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+0,8%) и Первомайском (+0,5%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 812 $/м2 (0%), Витебск – 625 $/м2 (+1%), Гомель – 623 $/м2 (+0,5%), Гродно – 747 $/м2 (+0,7%), Могилев – 628 $/м2 (-0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2,1% и составляет 2822 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,5% и составляет 1753 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 1115 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 30 декабря по 6 января 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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