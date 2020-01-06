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Грузооборот Клайпедского порта сократился из-за уменьшения потока белорусских удобрений

06.01.2020 23:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Незначительное сокращение грузооборота Клайпедского морского порта в 2019 году обусловлено истечением во втором полугодии договоров об экспорте белорусских удобрений в Азию и сокращением погрузок нефтепродуктов, заявил один из руководителей порта, пишет Delfi.


Фото: TUT.BY

Директор по маркетингу и общим делам порта Артурас Друнгилас прогнозирует, что в этом году погрузки также незначительно сократятся. «Результат обусловлен истечением во второй половине года договора с белорусского производителя удобрений „Беларуськалий“ с Индией и Китаем. Был промежуток, когда был заключен договор с индийским импортером, и сейчас до сих пор нет договора с Китаем», — сказал BNS Друнгилас.

По предварительным данным, в прошлом году Клайпедский морской порт перевалил 46,22 млн тонн грузов — на 0,8% меньше, чем в 2018 году (46,58 млн тонн), когда был поставлен рекорд погрузок, сообщила дирекция порта.

Друнгилас сказал, что оценивает показатель прошлогодних погрузок как хороший, поскольку в 2019 году ожидалось еще более значительное сокращение. «Я очень хорошо оцениваю (минувший год — BNS), поскольку он был близок к 2018-ому. Мы ожидали снижение результата, поскольку вокруг в регионе порты также сокращали обороты», — сказал Друнгилас.

Он прогнозирует, что в этом году погрузки также сократятся и будут меньше 1,5 млн тонн. «Еще нет контракта с Китаем о сыпучих удобрениях, а они составляют около 20−22% оборота порта. Когда будет этот контракт — ожидается что в марте, но на самом деле, жизнь покажет», — сказал Друнгилас.

«Мы отмечаем стагнацию потребительских товаров в регионе, потребление не растет, мы видим, что оборот контейнеров может сократиться», — добавил он.

По словам А. Друнгиласа, в прошлом году погрузки сыпучих удобрений сократились на 370 тыс. тонн, контейнерные погрузки — на 270 тыс. тонн, погрузки нефтепродуктов — на 580 тыс. тонн. Между тем, погрузки зерна выросли на 1,6 млн тонн, а импорт сжиженного природного газа — почти на 700 тыс. тонн.

 
 
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Незначительное сокращение грузооборота Клайпедского морского порта в 2019 году обусловлено истечением во втором полугодии договоров об экспорте белорусских...
 
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