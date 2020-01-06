Госдеп США: Помпео оценил поддержку Беларуси в осуждении нападения на посольство в Багдаде

Источник материала: Tut.by

В Госдепартаменте США рассказали о звонке госсекретаря Майкла Помпео главе МИД Беларуси Владимиру Макею. В пресс-службе пояснили , что звонок состоялся из-за переноса визита Помпео в Минск.



Майкл Помпео. Фото: Reuters

«Стороны также обсудили ситуацию в Ираке. Секретарь высоко оценил поддержку Беларуси в осуждении нападения на посольство США в Багдаде», — сказано в сообщении Госдепа.

Помпео также подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси и отметил укрепление двусторонних отношений.

Ранее о звонке сообщили в МИД Беларуси. Глава ведомства Владимир Макей подтвердил готовность принять Помпео с визитом в Минске, несмотря на перенос дат.

Пресс-служба МИД сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе. Макей выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.

— Макей заявил, что белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях, — сообщили в МИД.

Напомним, Госсекретарь США Майкл Помпео планировал прилететь в Минск 4 января. У него были запланированы встречи с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем. Госсекретарь отложил визит в Минск из-за ситуации в Ираке.

31 декабря 2019 года в Багдаде прошли акции протеста против атаки США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. По данным шиитского ополчения, в результате авиаудара по базе погибли по меньшей мере 25 человек, еще 55 получили ранения. В знак протеста демонстранты начали штурм американского диппредставительства в Ираке: подожгли ворота посольства и флаги США, забросали здание дипмиссии камнями. В результате столкновений протестующих с полицейскими пострадали более 20 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство. 3 января США нанесли ракетный удар по Багдаду, в результате погиб генерал Корпуса стражей исламской революции.