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Госдеп США: Помпео оценил поддержку Беларуси в осуждении нападения на посольство в Багдаде
07.01.2020 13:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Госдепартаменте США рассказали о звонке госсекретаря Майкла Помпео главе МИД Беларуси Владимиру Макею. В пресс-службе
«Стороны также обсудили ситуацию в Ираке. Секретарь высоко оценил поддержку Беларуси в осуждении нападения на посольство США в Багдаде», — сказано в сообщении Госдепа.
Помпео также подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси и отметил укрепление двусторонних отношений.
Ранее о звонке сообщили в МИД Беларуси. Глава ведомства Владимир Макей
Пресс-служба МИД сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе. Макей выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.
— Макей заявил, что белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях, — сообщили в МИД.
Напомним, Госсекретарь США Майкл Помпео
31 декабря 2019 года в Багдаде прошли акции протеста против атаки США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. По данным шиитского ополчения, в результате авиаудара по базе погибли по меньшей мере 25 человек, еще 55 получили ранения. В знак протеста демонстранты начали
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В Госдепартаменте США рассказали о звонке госсекретаря Майкла Помпео главе МИД Беларуси Владимиру Макею. В пресс-службе пояснили, что звонок состоялся из-за...
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