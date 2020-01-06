Китай дал зеленый свет поставкам сразу с 14 белорусских мясокомбинатов

Источник материала: Tut.by

Главное таможенное управление Китая совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси при непосредственном участии посольства Беларуси в Китае завершили аккредитацию 14 производителей белорусской мясной продукции для поставок в Поднебесную. Как сообщает посольство Беларуси, ​​​​​соответствующий реестр размещен на официальном сайте ГТУ КНР 7 января.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Это 11 новых производителей говядины (среди них Пинский, Брестский, Жлобинский, Гомельский, Гродненский и Волковыский, Слонимский мясокомбинаты), три новых производителя мяса курицы. Кроме того, для пяти производителей курицы расширен ассортимент продукции, возможной к экспорту в Китай, включая куриные лапки, кончики крыльев и субпродукты (это птицефабрика «Дружба», «Серволюкс Агро», «Смолевичи бройлер», Витебская птицефабрика и агрокомбинат «Дзержинский»).

Как ранее сообщалось , товарооборот Беларуси с Китаем за девять месяцев 2019 года вырос на 40% — до 3,7 млрд долларов. Причем экспорт белорусской продукции вырос в 1,7 раза — до 570 млн долларов, поставки сельхозпродукции увеличились на 54% — до 80 млн долларов. Основной тренд прошлого года — поставки на китайский рынок мясной продукции.

По данным Минсельхозпрода, в январе-сентябре 2019 года поставка в Китай мясопродукции выросла в 30 раз — до 29 млн долларов. В числе прочего экспорт говядины составил 3,5 тыс. тонн, птицы — 6,3 тыс. тонн. Поставки молокопродуктов (в основном сухого обезжиренного молока) достигли 22 млн долларов. По итогам года запланированный на год объем экспорта в Китай в 90 млн долларов планировалось перекрыть, подойдя к рубежу в 100 млн долларов.

Аккредитованы на право поставок в Китай более 50 молокоперерабатывающих предприятий, птицефабрики, 7 переработчиков рыбы.