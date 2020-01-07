Как прожить в Европе 10 лет, не имея своей квартиры: личный опыт не айтишника

Источник материала: realt.by

«Если что-то не работает, что-то вышло из строя – это забота собственника, не моя. Поэтому многие предпочитают арендовать, а не покупать». Наш читатель Николай поделился личным опытом довольно продолжительной жизни в Европе в арендных квартирах и комнатах. «Также пометьте жирным шрифтом, что я не айтишник, и не имею таких высоких доходов. Потому что у вас что ни статья про жизнь за границей, то обязательно связанна с работниками IT-сферы».

«Многие не хотят влезать в кредиты на всю жизнь, и я это прекрасно понимаю» - Николай, когда и зачем ты уехали из Беларуси? - В Германию я переехал 9 лет назад, и Берлин стал первым городом, в котором я прожил ровно год. Там я работал бейбиситером (программа Au-Pair). Это был хороший старт, чтобы выучить язык до достаточного уровня, познакомится с культурой страны и понять для себя, хочу ли я здесь продолжить обучение. Понял, что хочу. Вот по сей день учусь здесь. Сейчас заканчиваю магистратуру по менеджменту в сфере образования. - За это время в каких городах и странах пришлось пожить? Как часто приходилось менять квартиры или комнаты? - Стран только две – Германия и Швейцария, а вот городов побольше будет. В Германии - это Берлин, Вернигероде, Галле, Фрейбург и опять Берлин. В Швейцарии – Санкт-Галлен и Роршах. Я часто переезжал, поэтому сменил очень много жилья. Жил и в отдельных квартирах, приходилось снимать и комнаты, сейчас живу в студенческом общежитии. - Всегда это было арендное жилье, или приходилось жить у знакомых? - Исключительно арендное жилье. Это очень типично здесь. Особенно в больших городах. Система арендного жилья в Германии очень хорошо развита, поэтому многие предпочитают снимать жилье всю жизнь. У меня вообще мало знакомых, у которых квартиры или дома находятся в частной собственности. В таких случаях, жилье скорее досталось им по наследству нежели они его купили. Многие не хотят влезать в кредиты на всю жизнь, и я это прекрасно понимаю. - Есть какие-то существенные отличия по аренде метров в городах, где ты проживал? - Существуют свои федеральные особенности в каждой земле. Лично я их на себе существенно не испытал. А вот цены на жилье отличаются очень. И это чувствует каждый, кто переезжает из одной земли в другую. Зачастую именно это и является сдерживающим фактором для переезда. Цены на юге Германии (Бавария или Баден-Вюртенберг) несопоставимы с ценами в Саксонии или Саксонии–Анхальт. Тоже можно сказать и о больших городах: Гамбург, Мюнхен, Кёльн, Ганновер - цены здесь просто неземные для человека со среднестатистическим заработком. В принципе, многое зависит и от того, нашел ли ты жилье через посредника или же сам. Если это фирма, то они затребуют кучу документов, чтобы проверить в состоянии ли ты вообще платить за жилье. Часто аренда не должна превышать 1/3 твоего заработка. Риэлтеру нужно заплатить еще и за услуги, естественно.

«Цена в 350 евро в центре Берлина сразу прозвучала настораживающе» - Как искал, где будешь жить? - Я еще ни разу не пользовался услугами агентов по недвижимости. Все искал через интернет, так сказать, выходил на прямую связь с арендодателем. Один из самых популярных сайтов в Германии для аренды жилья www.wg-gesucht.de. Этот сайт знают все, особенно студенты. В основном здесь сдают и ищут комнаты. Лично я находил себе жилье через этот сайт практически всегда. Но каждый раз есть риск: много фейковых аккаунтов. Один раз, когда я искал себе жилье в Берлине, то со мной на связь вышел мужчина по имени Волкер и предложил снять у него комнату. Цена в 350 евро в центре Берлина сразу прозвучала настораживающе. В процессе переговоров выяснилось, что он хочет, чтобы я перевел ему залог заранее, а ключ он мне вышлет по почте, так как он находится в Шотландии. Комнату посмотреть было нельзя. Все вслепую. Даже договор составил, который я читал, просто умирая от смеха. С таким сталкиваются многие. Находятся и такие, которые ведутся на это. - На какие параметры обращал внимание при выборе жилья? - Вопрос для студента! Цена – главный параметр. Все остальное играет второстепенную роль. В больших городах как Берлин месторасположение жилья волнует не больше всего. Все хотят, конечно, поближе к работе или к университету, но это очень тяжело. За комнату в центре нужно быть готовым выложить как минимум 500 евро в месяц. За однокомнатную квартиру от 1000 евро (и это еще, если повезет). Поэтому многие проводят часы в дороге, чтобы добраться от дома до работы, например. Цены на аренду в Берлине выросли за последние 10 лет очень сильно. Те, кто снимает квартиру или комнату долгое время, платят совершенно другую цену. У меня есть знакомая, которая снимает квартиру (60 кв.м.) уже 15 лет и платит до сих пор 550 евро в месяц. Ее новые недавно въехавшие соседи платят 1500 евро за такую же жилплощадь с таким же ремонтом. Не вовремя я в Берлин переехал!

«Так я два месяца прожил в центре города с открытыми дверями» - А какие комнаты/квартиры/общаги запомнились больше всего? - Со всеми связаны в основном только хорошие воспоминания. Когда я проходил подготовительные курсы для обучения в ВУЗе в Галле, то я жил в общежитии. Сразу после окончания курсов мне нужно было выселиться. Я подал документы в несколько университетов, но ответ нужно было ждать около двух месяцев. На это время я решил остаться в Галле, поработать и уже потом переезжать на следующие три года туда, куда меня возьмут учиться на бакалавриат. На эти два месяца я нашел комнату в одной коммуналке. Все сожители были студентами. Сама квартира была очень старая, без ремонта. Высокие потолки, старый дубовый пол, а сама комната была заставлена хламом времен ГДР. Девушка, у которой я снимал комнату, уезжала на 2 месяца на практику во Францию. Как выяснилось, она коллекционировала старые вещи и мебель, которые были популярны в ГДР. То есть я практически сезон я жил в музее ГДР. За комнату она брала всего 190 евро в месяц. Это было просто супер-предложение для меня. Мы не подписывали никакого договора, я въехал через сутки. Квартиру я обожал! Но… Входная дверь никогда не закрывалась. Как выяснилось, это была не просто коммуналка, где жили студенты. Этих студентов объединяло то, что они называли себя «Коммуной 4» и имели свои политические убеждения. Замок на дверях противоречил их принципам. Вот так я два месяца прожил в центре города с открытыми дверями.

Это вид с окна моей комнаты на одну из главных улиц в Галле





А спустя два месяца я переехал во Фрейбург. Это один из самых дорогих городов Германии, что касается арендного жилья. Все мои поиски чего-то доступного сводились к тому, что мне нужно было как минимум 500 евро, чтобы снять себе комнату. Получить место в общежитии можно было только лишь путем ожидания в три семестра. Поэтому я подался в студенческие союзы или как их часто называют «братства». Это очень интересная часть моей жизни, но длилась она всего шесть месяцев. Такие союзы предназначены в принципе для установления и укрепления связей (networking). Многое там выглядит, на первый взгляд, как в лучших американский комедиях, где проходит много вечеринок. В каждом союзе есть свои ритуалы и обычаи. Я жил с семью другими парнями в большой четырехэтажной вилле в центре города. В нашем распоряжении был даже личный спортивный зал и сауна. У меня была шикарная большая комната (старая библиотека), за которую я платил всего 200 евро. Однако жизнь в таком союзе подразумевает, что ты посвящаешь почти все свое время активному участию во всевозможных мероприятиях братства. Это было не мое. И хотя отношения со всеми в этом союзе были исключительно хорошими, я выехал спустя полгода.











Переехал я в коммуналку. Моим арендодателем был старый мужчина, на тот момент ему было 78 лет. Он живет один и сдает две комнаты студентам. Поначалу меня настораживала идея жить в доме с хозяином, но это были лучшие два с половиной года во Фрейбурге. Я платил ему всего 160 евро в месяц. Мы жили как семья. Как будто ты живешь у дедушки. Мы поддерживаем связь и сейчас.



В Берлине я жил первый месяц далеко не в центре. Я тоже снимал комнату в отдаленном районе города. За нее я платил 300 евро в месяц. Такая цена - редкость. Но комната эта походила больше на шкаф, где не было места даже для шкафа.

Жить я там долго не смог. Потом я получил место в общении, где сейчас и живу. Плачу мало (365 евро в месяц), живу один и в центре. Квартирка маленькая, но все есть и все абсолютно новое – в лучших традициях IKEA.







«Многие предпочитают арендовать, а не покупать» - В Беларуси, к примеру, есть договор аренды, в котором обычно врут со стоимостью жилья, чтобы платить меньше налог. Какие юридические аспекты и хитрости есть в аренде жилья в Германии? - Я всегда подписывал договор, где стоит именно та цена, которая будет уходить с моего конто каждый месяц. Мне кажется, что таких хитростей, как в Беларуси, здесь не существуют и оно просто того не стоит. Сэкономить лишних пару сотен, а в случае установления нарушений - заплатить штраф в несколько тысяч и еще на адвоката столько же. - Сложно ли в Германии или Швейцарии купить свое жилье? - Если финансы позволяют, то нет. Главное понимать, что как собственник - вся ответственность лежит на тебе. Поэтому многие предпочитают арендовать, а не покупать. Когда я подписываю договор об аренде, то я плачу только лишь ту сумму, которая указана в договоре. Если что-то не работает, что-то вышло из строя – это забота собственника, не моя. Это он должен оплатить все расходы на ремонт. Всегда важно читать договор. - С чем необычным столкнулся при аренде жилья в Германии или Швейцарии? - По всей Германии существует единый сбор для открытых телевизионных и радиоканалов. Закон таков: на одну квартиру - один взнос. Это около 17 Евро в месяц. Его платят все независимо от того, арендное жилье или нет. Также независимо от того, есть ли у тебя радио или телевизор. И с этим очень строго. Будешь откладывать, не платить - сумма будет расти. Когда-нибудь заплатишь все. Плюс штраф. Мои знакомые выбрасывали всегда уведомления, а в один прекрасный день им пришлось заплатить 4000 евро за все неоплаченные годы. Многим это не нравится, многие это осуждают, но эти деньги идут именно на то, чтобы СМИ оставались независимыми в стране. А это очень важно.