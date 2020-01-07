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Золотовалютные резервы Беларуси за год выросли на треть до рекордных 9,4 млрд долларов
08.01.2020 09:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2020 года, по предварительным данным, составили 9 393,5 млн долларов (в эквиваленте), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
За 2019 год международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов (на 31,2 процента), в том числе за декабрь — на 234,7 млн долларов (на 2,6%).
Пополнение золотовалютных резервов в 2019 году осуществлялось в основном за счет покупки Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.
При этом правительство и Нацбанк Беларуси за 2019 год исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 4,2 млрд долларов, в том числе в декабре порядка 355 млн долларов.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 млрд долларов. В ОНДКП на 2020 год прописан объем международных резервных активов на 1 января 2021 года на уровне не менее 7,3 млрд долларов.
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За 2019 год международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов (на 31,2 процента), в том числе за декабрь - на 234,7 млн долларов (на 2,6%).
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