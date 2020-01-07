Золотовалютные резервы Беларуси по итогам 2019 года выросли на 31,2% до $9,4 млрд

Источник материала: Вороновская газета





Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2020 года, по предварительным данным, составили $9 млрд 393,5 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее $7,1 млрд.

В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (на 31,2%), в том числе за декабрь — на $234,7 млн (на 2,6%).

Золотовалютные резервы в 2019 году пополнялись в основном за счет покупки Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии Министерством финансов и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

При этом правительством и Национальным банком за 2019 год исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $4,2 млрд, в том числе в декабре около $355 млн.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $7,3 млрд.

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