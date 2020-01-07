ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотовалютные резервы Беларуси по итогам 2019 года выросли на 31,2% до $9,4 млрд

08.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Золотовалютные резервы Беларуси по итогам 2019 года выросли на 31,2% до ,4 млрд

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2020 года, по предварительным данным, составили $9 млрд 393,5 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее $7,1 млрд.

В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (на 31,2%), в том числе за декабрь — на $234,7 млн (на 2,6%).

Золотовалютные резервы в 2019 году пополнялись в основном за счет покупки Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии Министерством финансов и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

При этом правительством и Национальным банком за 2019 год исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $4,2 млрд, в том числе в декабре около $355 млн.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $7,3 млрд.

https://www.belta.by/

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2020 года, по предварительным данным, составили $9 млрд 393,5 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Золотовалютные резервы Беларуси за год выросли на треть до рекордных 9,4 млрд долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика