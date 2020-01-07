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Премьер озвучил три задачи новому министру экономики и напомнил про грядущее совещание у Лукашенко

08.01.2020 14:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в среду представил коллективу Министерства экономики нового министра Александра Червякова, обозначил основные задачи, которые ему предстоит решить, сообщила пресс-служба правительства.

Премьер напомнил, что на прежних должностях в Минэкономики Червяков вел такие крупные задачи, как разработка Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года. «Это чрезвычайно важный документ для нашей страны. Тем более что мы будем в ближайшее время уже работать над программой новой пятилетки, — сказал Сергей Румас. — Та работа, которая шла в рамках НСУР 2035, конечно, будет положена в основу этой работы».

«Вы знаете ту высокую планку, которую глава государства нам задал: рост ВВП к концу следующей пятилетки должен составить до 100 млрд, — отметил премьер-министр. — Это основная задача». При этом, подчеркнул Румас, это должны быть не просто цифры, которые покажут, что при росте экономики примерно в 5% в год эта задача может быть решена: все должно быть подкреплено конкретными проектами. Это и экспорт, и инвестиции. 

Следующая задача, которую обозначил перед новым министром Румас, касается развития региональной политики. «Вы лично курировали программу и подготовку указа по Оршанскому району. Вы знаете, что этот проект сегодня находится в активной работе. Не все положения указа пока выполняются, но это предмет отдельного рассмотрения», — отметил премьер-министр. Он напомнил, что в конце января у главы государства состоится совещание по Оршанскому району. «Нам всем вместе надо будет готовиться, смотреть, что не сделано, где надо приложить усилия, чтобы нормы этого прогрессивного указа были выполнены», — сказал Сергей Румас.

Третья задача, которую озвучил и глава государства при назначении нового министра, — микроуровень. По словам премьер-министра, Александр Червяков, возглавлявший ранее НИЭИ Минэкономики, знает работу экономики на макроуровне. Работая же в должности замминистра и первого замминистра, ему удалось погрузиться в микроуровень. Это, в частности, сельское хозяйство Витебской области. При этом Сергей Румас подчеркнул, что микроуровень не должен ограничиваться сферой сельского хозяйства. «У нас есть проблемы и в промышленности. Я думаю, что все отраслевые министерства тоже ожидают помощи от Минэкономики», — сказал он.

Еще один резерв и потенциальный драйвер развития экономики — сфера услуг. «Здесь мы можем малыми капиталовложениями и усилиями сразу достигать быстрого роста. Поэтому очень важно Минэкономики построить работу со всеми отраслевыми министерствами, которые отвечают за секторы услуг, чтобы мы одинаково понимали и вместе решали эту задачу», — сказал Сергей Румас.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в среду представил коллективу Министерства экономики нового министра Александра Червякова, обозначил основные задачи,...
 
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