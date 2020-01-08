«Зимой на рынке появляются «сладкие трешки» по цене двухкомнатных квартир». За сколько сейчас можно купить жилье в Молодечно

«Наш рынок по ценам можно сравнить разве что с картой судьбы». Сколько стоят квартиры в Молодечно на вторичном рынке

— В Молодечно настолько специфический рынок, что его можно сравнить чуть ли не с картой судьбы: кому-то попросту везет найти своего покупателя, который готов заплатить за предлагаемую квартиру самую высокую цену, а кому-то приходится существенно снижать первоначальную планку, — пояснила Маргарита Бакановская (Сушко). — Риэлтеры, конечно, стараются как-то сгладить столь «радикальные» цены, но это не всегда удается.

Но, на самом деле, сегодня на рынке заблудиться очень легко. Продавцы ставят сильно завышенные цены, далекие от реальности, и только специалист сможет по-настоящему грамотно подойти к вопросу ценообразования.

Повышенным спросом, как и всегда, пользуются одно- и двухкомнатные квартиры. При этом «трешки» стали полноценной альтернативой «двушек». Это связано с тем, что цена на них не слишком отличается, а иногда квартира с меньшим количеством комнат стоит дороже за счет более выгодного расположения. Например, не так давно в одном и том же доме мы продали трехкомнатную квартиру на 5-м этаже за $32 тысячи и за $33.250 двухкомнатную на 2-м этаже. При этом по качеству они особо не отличались, человеку просто повезло. Но это скорее исключение, так как покупатели согласились приобретать по такой высокой цене только потому, что они практически не использовали собственных средств — только субсидирование и кредитование. Нельзя в этом случае умалять и проделанную работу риэлтера: продавец согласился на условия покупателя только в случае работы через агентство. Мы смогли оперативно собрать информацию, подготовить сложный пакет документов, контролировали и страховали сделку от начала и до конца.