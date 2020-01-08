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Золотовалютные резервы Беларуси побили рекорд - 9,4 млрд. долларов США

08.01.2020 21:58 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На 1 января 2020 года золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным Нацбанка, составили $9 млрд 393,5 млн, увеличившись за 2019 год на 31,2%.

В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд. долларов США (на 31,2 процента), в том числе за декабрь – на 234,7 млн. долларов США (на 2,6 процента).

Пополнение золотовалютных резервов в 2019 году в основном происходила благодаря покупке Нацбанком валюты, поступления налогов, а также эмиссии облигаций в валюте.

За прошлый год Беларусь расплатилась по внешним и внутренним долгам на около 4,2 млрд. долларов, сообщили в Нацбанке.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 млрд. долларов США, а через год не менее 7,3 млрд долларов.

На 1 января 2019 года золотовалютные резервы Беларуси составляли $7,1 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На 1 января 2020 года золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным Нацбанка, составили $9 млрд 393,5 млн, увеличившись за 2019 год на 31,2%.
 
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