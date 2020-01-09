ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»

10.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На земельный аукцион 31 января выставили любопытный лот – участок в деревне Мацки с почти готовым домом. 15 соток в 20 километрах от МКАД продается по цене «голой» земли, при этом на площадке стоит сруб под «финишную отделку» со стенами, крышей, полом, окнами и даже дверями. Как получилось, что дом 82% готовности продают наравне с участками, Realt.by рассказал бывший владелец объекта Олег Ермолицкий.

Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»

«На день рождения лучшим подарком был ящик гвоздей»

Более 10 лет Олег вместе с семьей состоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. История классическая: дети растут, в квартире все теснее, а очередь «льготников» так и не подходит. А потому, когда в 2012 году появилась возможность взять в пожизненно наследуемое владение участок земли, мужчина задумался, объехал деревни, посмотрел варианты и выбрал лучший – 15 соток всего в 20 километрах от МКАД по скоростной трассе Р58.

– Участок понравился сразу. До Минска отсюда всего 20 минут на машине, есть газ, вода и электричество, рядом лес и озеро, никаких ферм и свалок, асфальтированный подъезд, а главное – доброжелательные  интеллигентные соседи, которые стали для меня как родные. Жители деревни Мацки – это вообще нечто особенное. Деревенька небольшая, но активно осваиваемая, привлекательная и для круглогодичного проживания. Значительное количество построек – новые дорогостоящие коттеджи. Из всего, что тогда предлагали сельсоветы, это был самый интересный вариант, – делится своей историей бывший владелец участка. – Сразу после приобретения согласовал проект, с головой ушел в стройку. Смешно, но доходило до того, что на день рождения желанным подарком был ящик гвоздей – так был захвачен процессом. Оглядываясь назад, вспоминаю, как с удовольствием проводил на участке все отпуска и свободное время в течении 7 лет. Особое удовольствие заключалось в созидании – работе на будущее своей семьи, чтобы дом получился комфортным и качественным.

Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»
Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»

Хоть бюджет был и ограничен, Олег решил не экономить на фундаменте и крыше. Фундамент у дома блочный, с гидроизоляцией, одновременно является полноценным цокольным этажом с потолками в 3 метра и большим окном с видом на озеро и лес. В основании полутораметровая «подушка» из гравия, бетонной крошки и раствора, благодаря этому он за столько лет не деформировался.

– Дерево – экологически чистый материал, поэтому по соотношению цена-качество выбрал сруб. Как видите, купил не новый, 1980-го года постройки. Его перебрали и обработали уже на участке. Фасад я обрабатывал спецсоставами, но все-таки за последние годы он немного потемнел. Внутри же дерево чистое, еще хорошего качества, – уверяет бывший собственник, не имея уже возможности зайти внутрь так и не достроенного запертого дома. – В цоколе планировал сделать сауну или бассейн, санузел, кладовую либо комнату отдыха, поэтому не поскупился в масштабах. Смотрите сами – здесь потолки в 3 метра, стены блочные, коммуникации уже введены, есть оконные проемы.

Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»
Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»
Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»
Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»

Площадь фундамента по контуру – 79 квадратных метров, но потенциал строения гораздо больше: по документам общая площадь возведенного объекта – около 120 «квадратов», сюда входит площадь цоколя и первый этаж сруба с «законсервированной» верандой, строительство которой не завершено. Кроме того, есть возможность обустроить мансардный этаж – конструкция сруба дополнительно укреплена балками со стяжками по углам. На участке также есть подсобка, которую собственник использовал как беседку и летнюю кухню.

Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»
Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»

«Все перевернулось в один миг»

На деле все оказалось сложнее, дольше, дороже и непредсказумее, чем в теории. В какой-то момент стройка затянулась, а энтузиазм владельца стал угосать:

– Как это иногда бывает в жизни, все перевернулось в один миг. Прежде всего, неожиданно подвело здоровье – получил серьезную травму колена, после которой на восстановление потребовалось более года. Примерно в это же время появилась возможность расширения имеющейся жилплощади за счет строительства квартиры в ЖСК в кредит (подошла очередь), обнаружились проблемы с финансированием дальнейшего строительства дома. Скажем, недостаточно купить сруб, его надо еще демонтировать, перевезти и установить, а сам ты этого не сделаешь: надо нанимать людей и специальную технику, что сложно просчитать, но стоит это чуть ли не дороже, чем сами материалы. Одно на другое, и бюджет увеличивается вдвое, – вспоминает о былом Олег. – Работы, не требующие профессионального вмешательства, старался делать сам, но не помогло.

Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»

«Сам обратился в сельсовет, чтобы изъяли участок»

В 2018 году Олег понял – тянуть некуда, надо что-то делать:

– 7 лучших лет жизни ушли на стройку. В итоге – жилищные условия те же, куча долгов, проблемы со здоровьем. 2018–2019 годы были для меня «високосными». На внутреннюю отделку в ближайшей перспективе средств нет. При завершении строительства веранды и оформлении техпаспорта теряю очередь в ЖСК и  по закону продать дом и расплатиться с долгами не смогу в ближайшие 5 лет, так как являюсь «льготником». Считаю это несправедливо. Ранее, до 2012 года, определенный смысл в данных запретах был. Общая льготная очередь на улучшение жилищных условий тогда сохранялась при получении и продаже земельного участка, полученного по отдельной очереди нуждающихся. Кроме того, на тот момент общая кадастровая база в республике отсутствовала, участки выделялись и отчуждались местными сельсоветами зачастую без строений, без особых последствий и рисков для их владельцев.

В настоящее же время порядок кардинально изменен. Это уже совершенно не те участки, не те возможности, не те цели и не те владельцы. Государство, реализуя социальные функции и пресекая возможности для спекуляций, дает льготникам сейчас лишь один шанс улучшить жилищные условия. Это либо льготный участок, либо льготное строительство в ЖСК, со строительством «под ключ» с техпаспортом. В таком случае сдерживание продажи долгостроев по справедливой начальной рыночной цене лично я считаю неоправданной мерой. Речь идет о простаивающей недвижимости, в которую вложены «кровные» денежные средства не самых обеспеченных слоев населения, не проиндексированные в условиях кризиса и инфляции, отсутствия доступного льготного кредитования индивидуальных строительств. Порядок отчуждения и организации торгов по такой недвижимости, на мой взгляд, не достаточно регламентирован и не является вполне прозрачным.

«На строительство дома и коммуникаций потратил вдвое больше, чем объект оценили»

Понимая, что цена дома на «вторичке» была бы больше, но продать его нельзя, Олег решил вернуть участок в сельсовет, а с продажи незавершенного объекта строительства погасить накопившиеся долги и внести взнос на строительство квартиры в ЖСК. Так, в июле 2018 года по истечении установленного срока строительства мужчина обратилсяс заявлением на изъятие участка в Юзуфовский сельсовет. Насколько нам известно, это первый случай, когда собственник сам инициировал изъятие земли:

Осенью 2018 года я выполнил все требования Юзуфовского сельсовета о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения моего заявления и организации процесса изъятия земельного участка, в том числе по технической инвентаризации объекта и оценке его стоимости в БРТИ. Оценка рассчитывалась исходя из рыночной стоимости объекта и составила 58,5 тыс. рублей, что было эквивалентно $27,7 тыс. Это чуть меньше моих затрат и среднерыночной стоимости объекта, но достаточно справедливо. Однако позже организаторы аукциона сняли участок с торгов.  Цену пересчитали согласно усредненным расчетам и коэффициентам. В итоге первоначальная стоимость лота упала до 32.676 рублей, в том числе строения – и вовсе до 26.956 рублей ($12.770), что гораздо меньше тех денег, которые я вложил в строительство.

Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»

Бывший собственник пытался оспорить результаты последней оценки, предоставлял в БРТИ документы на материалы и понесенные затраты, но ничего не вышло. В итоге участок-таки ушел на аукцион по стартовой цене в 32.676 рублей. По мнению Олега, это неоправданно мало, ведь даже пустые участки в пределах 20 километров от МКАД стоят дороже:

– Это действительно очень низкая цена на рынке предложений для почти готового дома возле Минска. Даже на перепродаже желающему здесь было бы легко заработать: купил за бесценок, вложил ещё  $3–4 тыс. (достроил запроектированную веранду, добавил «косметики», оформил техпаспорт) и продал в течении года по рыночной цене. Если покупать для себя, то полностью завершить стройку с внутренней отделкой и коммуникациями можно не дороже $10 тыс. А если амбиции серьезней, то на участке можно построить новый коттедж, а дом использовать в качестве гостевого. Я вижу огромный потенциал объекта, но сам довести стройку, к сожалению, не могу и продать сам не имею права. Ничего не поделаешь. Надеюсь, конечно, что цена вырастет хотя бы в ходе торгов. Их организацию и в целом законность сделки с данной недвижимостью обеспечивает РУП «Минский областной центр инвестиций и приватизации», фактически выполняющее функции риэлтера. В любом случае, поверьте, не испытываю ни к кому никакого негатива. Это прежде всего последствия моих решений и принятых на себя рисков. Искренне желаю новому владельцу участка добра и счастья в новом доме. 

Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»
Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»

Напомним, аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском районе состоится 31 января 2020 года. Заявления на участие в торгах принимаются до 27 января включительно. С перечнем лотов можно ознакомиться здесь. Стартовые цены на участки с «недостроями» варьируются от 10,2 до 133,3 тыс. рублей.

Читайте также:

«Для кварталов индивидуальной застройки». Госзастройщики будут получать земельные участки под коттеджи без проведения аукционов

Новый шанс для старой земли. На торги выставили 8 участков, изъятых у бывших собственников

«Для кварталов индивидуальной застройки». Госзастройщики будут получать земельные участки под коттеджи без проведения аукционов

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На земельный аукцион 31 января выставили любопытный лот – участок в деревне Мацки с почти готовым домом. 15 соток в 20 километрах от МКАД продается по цене «голой»...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минске появилась школа онлайн-бизнеса с бесплатными вебинарами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика