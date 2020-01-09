Как на земельном аукционе оказался почти готовый дом по цене пустого участка? Бывший собственник: «Я сам попросил его изъять для продажи»

«Сам обратился в сельсовет, чтобы изъяли участок»

В 2018 году Олег понял – тянуть некуда, надо что-то делать:

– 7 лучших лет жизни ушли на стройку. В итоге – жилищные условия те же, куча долгов, проблемы со здоровьем. 2018–2019 годы были для меня «високосными». На внутреннюю отделку в ближайшей перспективе средств нет. При завершении строительства веранды и оформлении техпаспорта теряю очередь в ЖСК и по закону продать дом и расплатиться с долгами не смогу в ближайшие 5 лет, так как являюсь «льготником». Считаю это несправедливо. Ранее, до 2012 года, определенный смысл в данных запретах был. Общая льготная очередь на улучшение жилищных условий тогда сохранялась при получении и продаже земельного участка, полученного по отдельной очереди нуждающихся. Кроме того, на тот момент общая кадастровая база в республике отсутствовала, участки выделялись и отчуждались местными сельсоветами зачастую без строений, без особых последствий и рисков для их владельцев.

В настоящее же время порядок кардинально изменен. Это уже совершенно не те участки, не те возможности, не те цели и не те владельцы. Государство, реализуя социальные функции и пресекая возможности для спекуляций, дает льготникам сейчас лишь один шанс улучшить жилищные условия. Это либо льготный участок, либо льготное строительство в ЖСК, со строительством «под ключ» с техпаспортом. В таком случае сдерживание продажи долгостроев по справедливой начальной рыночной цене лично я считаю неоправданной мерой. Речь идет о простаивающей недвижимости, в которую вложены «кровные» денежные средства не самых обеспеченных слоев населения, не проиндексированные в условиях кризиса и инфляции, отсутствия доступного льготного кредитования индивидуальных строительств. Порядок отчуждения и организации торгов по такой недвижимости, на мой взгляд, не достаточно регламентирован и не является вполне прозрачным.

«На строительство дома и коммуникаций потратил вдвое больше, чем объект оценили »

Понимая, что цена дома на «вторичке» была бы больше, но продать его нельзя, Олег решил вернуть участок в сельсовет, а с продажи незавершенного объекта строительства погасить накопившиеся долги и внести взнос на строительство квартиры в ЖСК. Так, в июле 2018 года по истечении установленного срока строительства мужчина обратилсяс заявлением на изъятие участка в Юзуфовский сельсовет. Насколько нам известно, это первый случай, когда собственник сам инициировал изъятие земли:

– Осенью 2018 года я выполнил все требования Юзуфовского сельсовета о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения моего заявления и организации процесса изъятия земельного участка, в том числе по технической инвентаризации объекта и оценке его стоимости в БРТИ. Оценка рассчитывалась исходя из рыночной стоимости объекта и составила 58,5 тыс. рублей, что было эквивалентно $27,7 тыс. Это чуть меньше моих затрат и среднерыночной стоимости объекта, но достаточно справедливо. Однако позже организаторы аукциона сняли участок с торгов. Цену пересчитали согласно усредненным расчетам и коэффициентам. В итоге первоначальная стоимость лота упала до 32.676 рублей, в том числе строения – и вовсе до 26.956 рублей ($12.770), что гораздо меньше тех денег, которые я вложил в строительство.