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Нефть в Беларусь в январе поставят компании Гуцериева
10.01.2020 08:51 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, поставит в Беларусь в январе 750 тыс.т нефти, уже поступило 130 тыс. т.
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Таким образом, Беларусь получит нефть в полном объеме согласно графику российского Минэнерго. По информации агентства, компании «Сафмара» в январе поставят 650 тыс. т нефти трубопроводным и 100 тыс. т – железнодорожным транспортом.
«Добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному министерством энергетики РФ графику», - пишет
Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по цене выше мировой, заявил 9 января Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».
«Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?» - возмутился глава государства.
История вопроса
Индикативный баланс поставок нефти на 2020 года
Объем поставок – 24 млн тонн в год, из которых 18 млн предназначены для переработки на белорусских НПЗ, пошлины от этих поставок шли в республиканскую казну. Остальные 6 млн тонн Беларусь могла реэкспортировать и пошлины также положить в бюджет. Последняя схема называется «перетаможкой».
Однако на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть
Президент поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу двух НПЗ.
С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ
При этом 4 января руководство «Белнефтехима»
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Группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, поставит в Беларусь в январе 750 тыс.т нефти, уже поступило 130 тыс. т.
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