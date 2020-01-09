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Нефть в Беларусь в январе поставят компании Гуцериева

10.01.2020 08:51 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, поставит в Беларусь в январе 750 тыс.т нефти, уже поступило 130 тыс. т.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя «Сафмара».

Таким образом, Беларусь получит нефть в полном объеме согласно графику российского Минэнерго. По информации агентства, компании «Сафмара» в январе поставят 650 тыс. т нефти трубопроводным и 100 тыс. т – железнодорожным транспортом.

«Добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному министерством энергетики РФ графику», - пишет TUT.BY со ссылкой на представителя компании.

Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по цене выше мировой, заявил 9 января Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

«Почему мы до сих пор с Президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?» - возмутился глава государства.

История вопроса

Индикативный баланс поставок нефти на 2020 года подписан в декабре, о чем сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По его словам, Минэнерго России подписало документ без учета «перетаможки».

Объем поставок – 24 млн тонн в год, из которых 18 млн предназначены для переработки на белорусских НПЗ, пошлины от этих поставок шли в республиканскую казну. Остальные 6 млн тонн Беларусь могла реэкспортировать и пошлины также положить в бюджет. Последняя схема называется «перетаможкой».

Однако на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен. 31 декабря белорусский президент провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. 

Президент поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу двух НПЗ.

С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря. Нагрузка на белорусские НПЗ была снижена до технического минимума. После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов. На сегодня поставки российской нефти в объемах, необходимых для загрузки белорусских НПЗ, так и не возобновились. На Мозырский НПЗ российская нефть так и не пришла, а «Нафтан» пока работает с минимальной загрузкой.

При этом 4 января руководство «Белнефтехима» сообщало о возобновлении поставок на НПЗ и достижении договоренностей по увеличению их объема до 600 тысяч тонн в январе. Такой объем позволил бы загрузить работой оба НПЗ Беларуси, а также выполнять обязательства перед внутренним рынком и частично - по экспорту.

 
 
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Группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, поставит в Беларусь в январе 750 тыс.т нефти, уже поступило 130 тыс. т.
 
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