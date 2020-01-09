В Минске появилась школа онлайн-бизнеса с бесплатными вебинарами

Дмитрий Провоторов, основатель школы онлайн-бизнеса E11even Marketing, рассказал БДГ, почему предпринимателям и владельцам бизнеса нужно вникать в вопросы интернет-продвижения, и как выстроить системный интернет-маркетинг в компании.

— Дмитрий, привет! Расскажи немного о себе. Как ты связан с темой интернет-маркетинга?

— Привет! Меня зовут Дмитрий Провоторов, мне 27 лет, и я интернет-предприниматель. В 2016 году основал школу онлайн-бизнеса E11even Marketing. Мы обучаем владельцев бизнеса системно внедрять digital-маркетинг для продажи своих продуктов онлайн, и дополнительно развиваем рынок интернет-профессий — обучаем маркетологов, таргетологов, SEO-шников и другие востребованные специальности. Еще я веду личный блог https://dmitryprovotorov.com/ — о том, как привлекать клиентов через интернет. На данный момент у меня аудитория 10.000 читателей в месяц. Это в 90% наша целевая аудитория — предприниматели, маркетологи. Мы для них предоставляем бесплатное обучение в формате онлайн-семинаров (вебинаров) и офлайн-ивентов, где показываем пути решения проблем бизнеса с помощью интернет-технологий.

Интересно! А разве рынок не решил эту проблему услугами — маркетинговые агентства, например?

— «Мой сайт стоил 1500$, а клиентов нету», — типичная фраза наших клиентов. Сегодня владельцы бизнеса, не разбираясь в том, как устроен интернет-маркетинг, стремятся заказать услуги. Они думают, что это решение их проблемы, и вопрос решится заказом сайта в агентстве или веб-студии. В 95% случаев это приводит к плачевным результатам — сливу денег, времени и ресурсов. Недавно, кстати, одной клиентке своей мы сэкономили 700$, уговорив ее не покупать услуги в одном агентстве, потому что там реально продукт не стоил этих денег. А откуда она знает? Она же не знает, как «этот ваш интернет работает».

Подрядчики обещают «результаты», «лиды», «продажи», «продающие сайты», «smm-продвижение», и собственник ведется на эти красивые кричащие термины, думая, что это волшебная кнопка, которую нажмешь - и все будет хорошо.

Да, могут быть агентства, которые действительно окажут вам услугу по входящим лидам с сайта, инстаграма. Но это просто поток заявок. Люди могут просто интересоваться и прицениваться, но не покупать.

Нужно понимать, что все это — просто инструменты, гипотезы, и не всегда они приводят к результату в увеличении продаж, клиентов. А агентствам ваш результат не так важен — важно продать больше своих услуг. И собственники ищут ответы, что им сделать, что поменять в стратегии, чтобы сделать результат. Для этого появились мы :)

— Но предприниматель же не может разбираться в IT, если всю жизнь он занимается, например, производством мебели?

— «Я не хочу вникать в эти сайты, автоворонки, битриксы» — еще один из критериев закрытости предпринимателя. IT-технологии на самом деле упрощают жизнь, а предприниматели думают, что это сложно, и развивают бизнес в своей «изжившей себя» картине мира.

Я всегда привожу пример Олега Тинькова. Он миллиардер, предприниматель, и в digital у него все хорошо упаковано-выстроено. Почему? Потому что он разбирается в интернет-маркетинге. Он понимает, как все устроено. В одном из интервью я даже слышал, как он говорил про рекламу AdWords и брендовые поисковые запросы. Предприниматель-миллиардер, который не должен во все это вникать, а зарабатывать деньги, знает, что такое контекстная реклама, и как это работает. И у него нет мысли, что «это не-мое», «не для меня», «я в этом не понимаю».

А я часто это и слышу: «я творческая личность», «я производственник», «Дмитрий, я всю жизнь шью шторы, какие сайты?», «я не хочу в это вникать». Но есть такая фраза — «успешными в будущем будут предприниматели-маркетологи». Тот, кто понял это — у того с digital в принципе все в порядке, а кто нет — до сих пор верит, что кто-то придет и все сделает за них.

— А как же маркетологи? Есть же отдельная специальность в этом направлении. В Беларуси даже открыли отдельное направления в ВУЗах по интернет-маркетингу!

— Да, слышал про это. НО! Нужно понимать, что обучить работающему маркетингу может только тот, кто получил большой практический опыт с разными инструментарием, кто не просто «знает», а кто «понимает, что знает». Недостаточно просто знать, что есть SEO и что клиент вводит запрос в поиске, находит сайт, заходит и покупает. Нужно понимать, как инструмент SEO применить в конкретной бизнес-ситуации.

А выпускники ВУЗов не обладают опытом и практикой работы с проектами и реальными бизнесами, и они не могут применить тот или иной инструмент. Также у них нет опыта работы с бюджетами и финансовой составляющей интернет-маркетинга.

Мы же выпускаем сразу практиков, так как наши маркетологи проходят курс, практикуясь на реальном бизнесе.

Да и сами подумайте, кто преподает в ВУЗе? Разве пойдет сегодня человек, умеющий строить воронки продаж с возможностью зарабатывать минимум 1500$ в месяц, работать в ВУЗ преподавать?

Ответ: нет.

— Идея ясна. А что вы скажите про конкуренцию? Она в интернете с ростом интернета точно выросла. Вокруг столько рекламы!

— Хороший вопрос. Люблю рассказывать на примерах:) Допустим, у вас онлайн-школа английского. Что вы будете делать в SEO? Продвигаться по запросу «онлайн-школа английского»? Это 1% от общего количества вашей аудитории. А как же запросы «английский для начинающих», «английский для IT-шников» и т.д. Чем больше запросов — тем больше охват аудитории и рост бренда, а за этим - и рост продаж. И тем меньше конкурентов.

Еще когда мы говорим про маркетинг — мы говорим про гипотезу, которую можно масштабировать, и думаем наперед, чтобы бизнес выходил на новый уровень, обгоняя конкурентов. Например, ниша строительства домов. Много вы видели вебинаров по этой теме? Ни одного. Наш партнер запустил вебинарную воронку в этой нише и построил рентабельную модель с окупаемостью 300%. Пока другие конкуренты находятся в алом океане конкуренции — контекстной рекламе по запросу «строительство домов в москве», он выбрал голубой океан, там, где никого нет.

Искать голубой океан — это неочевидная модель развития бизнеса в интернете, и мало кто об этом говорит.

— Спасибо, Дмитрий, что поделился с нами такими мыслями по интернет-продвижению. Удачи, хороших клиентов и роста бизнеса!

— И вам спасибо! Удачи!