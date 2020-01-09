|
«Трешки» подорожали на 180 рублей. «СИ-трейдинг» продает еще 2 квартиры в доме в Копище
10.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» 9 января, строительная компания «СИ-трейдинг» предлагает купить еще две трехкомнатные квартиры в строящемся доме в Копище. Стоимость «квадрата» выросла на 180 рублей.
Речь идет о жилом доме № 35 по генплану, который строится с подземной гараж-стоянкой в микрорайоне № 1 д. Копище Минского района. Это 148-квартирный 25-этажный дом с одним подъездом. На первом этаже размещены встроенные помещения административного назначения с отдельными входами. В уровне подвала размещена встроенно-пристроенная гараж-стоянка на 46 машиномест.
В проектной декларации опубликована информация о двух трехкомнатных квартирах общей площадью по проекту от 71,24 до 73,15 кв. м. Стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры – 2500 рублей при 100% оплате цены договора. При поэтапной оплате в установленном договором период по графику платежей – 2600 рублей.
В конце октября 2019 года застройщик
Напомним, в декабре прошлого года появилась
Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение-
В апреле был
Сразу после того, как стало
Как выглядела стройка в начале декабря 2019 года, можно посмотреть
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» 9 января, строительная компания «СИ-трейдинг» предлагает купить еще две трехкомнатные квартиры в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)