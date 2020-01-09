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«Трешки» подорожали на 180 рублей. «СИ-трейдинг» продает еще 2 квартиры в доме в Копище

10.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» 9 января, строительная компания «СИ-трейдинг» предлагает купить еще две трехкомнатные квартиры в строящемся доме в Копище. Стоимость «квадрата» выросла на 180 рублей. 

«Трешки» подорожали на 180 рублей. «СИ-трейдинг» продает еще 2 квартиры в доме в Копище

Речь идет о жилом доме № 35 по генплану, который строится с подземной гараж-стоянкой в микрорайоне № 1 д. Копище Минского района. Это 148-квартирный 25-этажный дом с одним подъездом. На первом этаже размещены встроенные помещения административного назначения с отдельными входами. В уровне подвала размещена встроенно-пристроенная гараж-стоянка на 46 машиномест.

В проектной декларации опубликована информация о двух трехкомнатных квартирах общей площадью по проекту от 71,24 до 73,15 кв. м. Стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры – 2500 рублей при 100% оплате цены договора. При поэтапной оплате в установленном договором период по графику платежей – 2600 рублей.


«Трешки» подорожали на 180 рублей. «СИ-трейдинг» продает еще 2 квартиры в доме в Копище

«Трешки» подорожали на 180 рублей. «СИ-трейдинг» продает еще 2 квартиры в доме в Копище

В конце октября 2019 года застройщик предлагал трехкомнатные квартиры общей площадью от 71,24 до 73,15 кв.м за 2320 руб./кв.м (при 100-процентной оплате), при поэтапной оплате — за 2420 руб./кв.м.

Напомним, в декабре прошлого года появилась новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска в д. Копище — строительство было признано самовольным. Дому был предписан снос.

Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение-петицию, в которой просили власти не сносить дом.

В апреле был опубликован ответ Миноблисполкома, из которого было ясно, что объект все же можно достроить.

Сразу после того, как стало известно, что 25-этажный жилой дом компании «СИ-трейдинг» в Копище все же будет достроен, на объекте возобновились строительные работы.

Как выглядела стройка в начале декабря 2019 года, можно посмотреть здесь.


«Трешки» подорожали на 180 рублей. «СИ-трейдинг» продает еще 2 квартиры в доме в Копище
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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