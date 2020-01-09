«Трешки» подорожали на 180 рублей. «СИ-трейдинг» продает еще 2 квартиры в доме в Копище

В конце октября 2019 года застройщик предлагал трехкомнатные квартиры общей площадью от 71,24 до 73,15 кв.м за 2320 руб./кв.м (при 100-процентной оплате), при поэтапной оплате — за 2420 руб./кв.м.

Напомним, в декабре прошлого года появилась новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска в д. Копище — строительство было признано самовольным. Дому был предписан снос.

Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение- петицию , в которой просили власти не сносить дом.

В апреле был опубликован ответ Миноблисполкома, из которого было ясно, что объект все же можно достроить.

Сразу после того, как стало известно , что 25-этажный жилой дом компании «СИ-трейдинг» в Копище все же будет достроен, на объекте возобновились строительные работы .