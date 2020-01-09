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Три новые залежи нефти открыли в Речицком районе. Их геологические запасы составляют 800 тысяч тонн

10.01.2020 15:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Белоруснефть» открыла три новые залежи нефти. Речь идет о Южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба, сообщили TUT.BY в пресс-службе предприятия. По предварительной оценке, их геологические запасы составляют 800 тысяч тонн.


В частности, при испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тысяч метров был получен приток нефти дебитом 100 тонн в сутки — и работа продолжается.

В 2020 году белорусские нефтяники закончат бурение на Гарцевском месторождении и тогда подсчитают новые запасы углеводородов. По предварительной оценке, они составляют 800 тыс. тонн. Также продолжатся сейсморазведочные работы на Макановичско-Великоборском участке, в который входит Гарцевское месторождение.

Всего же в 2020—2021 году на белорусских месторождениях планируется пробурить 7 поисково-разведочных скважин.

Кстати, в этом году в «Белоруснефти» намечена самая масштабная программа геолого-разведочных работ за последние годы. Планируется нарастить объем полевых сейсморазведочных работ по системе 3D до 379 квадратных километров и увеличить метраж поисково-разведочного бурения до 39 тысяч метров.

 
 
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В 2020 году белорусские нефтяники закончат бурение на Гарцевском месторождении и тогда подсчитают новые запасы углеводородов. По предварительной оценке, они...
 
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