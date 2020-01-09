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Три новых месторождения нефти открыли в Беларуси

10.01.2020 16:58 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новые залежи нефти найдены в Гомельской области в Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба.

Об этом сообщил заместитель гендиректора компании «Белоруснефть» по геологии Петр Повжик, передает агентство sputnik.by.

Специалист отметил, что приток нефти дебитом около 100 тонн в сутки геологи обнаружили на глубине 4 тысяч метров. Объем общих геологических запасов составит примерно 800 тыс.т.

Планируется в течение 2020 года на Гарцевском месторождении завершить бурильные работы. После этого станет возможно определение точных новых запасов углеводородов.

По данным экспертизы, качество нефти в обнаруженных месторождениях отвечает стандартам высокого класса.

«Что касается качества, то это хорошее, легкое качество, плотность 0,85 граммов на метр кубический. Мы уже провели лабораторные исследования этой нефти. И это низкое содержание парафина, серы. Это хороший уровень нефти, соответствующий наивысшим показателям нашего региона», - сказал замдиректора «Белоруснефти».

Он добавил, что в 2020-2021 годах на месторождениях Беларуси планируется пробурить семь поисково-разведочных скважин.

 
 
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Новые залежи нефти найдены в Гомельской области в Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба.
 
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