Три новых месторождения нефти открыли в Беларуси

Новые залежи нефти найдены в Гомельской области в Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба.

Об этом сообщил заместитель гендиректора компании «Белоруснефть» по геологии Петр Повжик, передает агентство sputnik.by .

Специалист отметил, что приток нефти дебитом около 100 тонн в сутки геологи обнаружили на глубине 4 тысяч метров. Объем общих геологических запасов составит примерно 800 тыс.т.

Планируется в течение 2020 года на Гарцевском месторождении завершить бурильные работы. После этого станет возможно определение точных новых запасов углеводородов.

По данным экспертизы, качество нефти в обнаруженных месторождениях отвечает стандартам высокого класса.

«Что касается качества, то это хорошее, легкое качество, плотность 0,85 граммов на метр кубический. Мы уже провели лабораторные исследования этой нефти. И это низкое содержание парафина, серы. Это хороший уровень нефти, соответствующий наивысшим показателям нашего региона», - сказал замдиректора «Белоруснефти».

Он добавил, что в 2020-2021 годах на месторождениях Беларуси планируется пробурить семь поисково-разведочных скважин.