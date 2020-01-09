|
Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе
10.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Производственное объединение «Белоруснефть» открыло три новые залежи углеводородов в Беларуси, передает корреспондент
Новый нефтепромысловый потенциал разведан в южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба. «Открытые залежи — отложения саргаевского, семилукского и воронежского горизонтов. При испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тыс. м был получен приток нефти дебитом 100 т в сутки», — рассказал заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» по геологии Петр Повжик.
По предварительной оценке, геологические запасы составляют 800 тыс. т. Всего в Беларуси 61 действующее месторождение нефти, эксплуатируются 843 скважины.
Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производственное объединение «Белоруснефть» открыло три новые залежи углеводородов в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА. Новый нефтепромысловый...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)