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Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе

10.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе

Производственное объединение «Белоруснефть» открыло три новые залежи углеводородов в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе
Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе
 
Новый нефтепромысловый потенциал разведан в южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба. «Открытые залежи — отложения саргаевского, семилукского и воронежского горизонтов. При испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тыс. м был получен приток нефти дебитом 100 т в сутки», — рассказал заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» по геологии Петр Повжик.
 
Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе
Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе
Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе
 
По предварительной оценке, геологические запасы составляют 800 тыс. т.  Всего в Беларуси 61 действующее месторождение нефти, эксплуатируются 843 скважины.
 
Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе
Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе
Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе
Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.
 
 
 
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Производственное объединение «Белоруснефть» открыло три новые залежи углеводородов в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.     Новый нефтепромысловый...
 
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