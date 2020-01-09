Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе

Источник материала: Вороновская газета





БЕЛТА . Производственное объединение «Белоруснефть» открыло три новые залежи углеводородов в Беларуси, передает корреспондент









Новый нефтепромысловый потенциал разведан в южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба. «Открытые залежи — отложения саргаевского, семилукского и воронежского горизонтов. При испытании отложений воронежского горизонта на глубине более 4 тыс. м был получен приток нефти дебитом 100 т в сутки», — рассказал заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» по геологии Петр Повжик.













По предварительной оценке, геологические запасы составляют 800 тыс. т. Всего в Беларуси 61 действующее месторождение нефти, эксплуатируются 843 скважины.













Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.