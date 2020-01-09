Три новых месторождения нефти открыли в Беларуси

Новые залежи нефти найдены в Гомельской области в Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба.

Об этом сообщил заместитель гендиректора компании «Белоруснефть» по геологии Петр Повжик, передает агентство sputnik.by .

Специалист отметил, что приток нефти дебитом около 100 тонн в сутки геологи обнаружили на глубине 4 тысяч метров. Объем общих геологических запасов составит примерно 800 тыс.т.

Планируется в течение 2020 года на Гарцевском месторождении завершить бурильные работы. После этого станет возможно определение точных новых запасов углеводородов.

По данным экспертизы, качество нефти в обнаруженных месторождениях отвечает стандартам высокого класса.

«Что касается качества, то это хорошее, легкое качество, плотность 0,85 граммов на метр кубический. Мы уже провели лабораторные исследования этой нефти. И это низкое содержание парафина, серы. Это хороший уровень нефти, соответствующий наивысшим показателям нашего региона», - сказал замдиректора «Белоруснефти».

Он добавил, что в 2020-2021 годах на месторождениях Беларуси планируется пробурить семь поисково-разведочных скважин.

Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен . 31 декабря белорусский президент провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти.

С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена , а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря. Нагрузка на белорусские НПЗ была снижена до технического минимума. После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов. На сегодня поставки российской нефти в объемах, необходимых для загрузки белорусских НПЗ, так и не возобновились .