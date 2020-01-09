|
Три новых месторождения нефти открыли в Беларуси
10.01.2020 16:58 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новые залежи нефти найдены в Гомельской области в Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба.
Об этом сообщил заместитель гендиректора компании «Белоруснефть» по геологии Петр Повжик, передает агентство
Специалист отметил, что приток нефти дебитом около 100 тонн в сутки геологи обнаружили на глубине 4 тысяч метров. Объем общих геологических запасов составит примерно 800 тыс.т.
Планируется в течение 2020 года на Гарцевском месторождении завершить бурильные работы. После этого станет возможно определение точных новых запасов углеводородов.
По данным экспертизы, качество нефти в обнаруженных месторождениях отвечает стандартам высокого класса.
«Что касается качества, то это хорошее, легкое качество, плотность 0,85 граммов на метр кубический. Мы уже провели лабораторные исследования этой нефти. И это низкое содержание парафина, серы. Это хороший уровень нефти, соответствующий наивысшим показателям нашего региона», - сказал замдиректора «Белоруснефти».
Он добавил, что в 2020-2021 годах на месторождениях Беларуси планируется пробурить семь поисково-разведочных скважин.
Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть
С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ
10 января стало известно, что в первом месяце года поставки нефти в Беларусь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые залежи нефти найдены в Гомельской области в Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)