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Совет Европы в очередной раз призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
10.01.2020 17:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет Европы в очередной раз призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь. Так официальный представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хольтген отреагировал на
— Два новых смертных приговора вынесены сегодня. Смерть — не справедливость, и смертная казнь не сдерживает преступность. Мы призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене, — написал у себя в
Напомним, 19-летнего Станислава и 21-летнего Илью Костевых суд Черикова признал виновными в
Смертная казнь в Беларуси
Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.
В прошлом году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске. 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор
В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель
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В Совете Европы считают, что смертная казнь не сдерживает преступность.
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