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Совет Европы в очередной раз призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

10.01.2020 17:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет Европы в очередной раз призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь. Так официальный представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хольтген отреагировал на решение суда Черикова приговорить к расстрелу двух братьев Костевых за убийство учительницы.


Фото: Reuters

— Два новых смертных приговора вынесены сегодня. Смерть — не справедливость, и смертная казнь не сдерживает преступность. Мы призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене, — написал у себя в Twitter Хольтген.

Напомним, 19-летнего Станислава и 21-летнего Илью Костевых суд Черикова признал виновными в убийстве учительницы и поджоге ее дома. По версии гособвинения, между братьями и их бывшей учительницей был конфликт. Молодые люди пришли к женщине, убили ее, украли у нее компьютер и продукты питания, а затем подожгли дом жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Нож выбросили в реку Сож — его позже нашли.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В прошлом году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске. 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, убившего двух девушек в Бобруйске.

В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде. 50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области. Позже Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок.

 
Теги: Минск
 
 
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В Совете Европы считают, что смертная казнь не сдерживает преступность.
 
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