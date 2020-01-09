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Помпео летит в Украину в конце января. Ранее в его графике Беларусь была следующей

10.01.2020 17:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госсекретарь Майкл Помпео посетит с официальным визитом Украину в конце января. Об этом шла речь в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее в графике визитов Госсекретаря на ближайшее время Беларусь шла следом за Украиной.


Майкл Помпео. Фото: Reuters

Во время разговора с Зеленским Майк Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией с украинским самолетом в Тегеране, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

— Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января, — сообщил Офис президента Украины.

Ранее, напомним, Помпео планировал в начале января посетить ряд стран, среди которых были Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но в связи с ситуацией в Ираке госсекретарь США был вынужден Минск 4 января">отложить свои поездки. Его визит в Киев был назначен на 3 января, в Минск — на 4 января. То есть в Минск Помпео прилетит в последних числах января — начале февраля.

В белорусском МИД новые даты визита Майкла Помпео в Минск не называют, но Владимир Макей в телефонном разговоре с Госсекретарем подтвердил готовность принять его с визитом в белорусской столице, несмотря на перенос дат.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Помпео планировал в начале января посетить ряд стран, среди которых была Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но в связи с ситуацией в Ираке Помпео...
 
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