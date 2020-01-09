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Беларусь ввела налог на транзит нефти по своей территории
10.01.2020 18:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
— В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%, — говорится в сообщении.
Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.
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Налог вводят в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе...
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