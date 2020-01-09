Беларусь ввела налог на транзит нефти по своей территории

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Reuters

— В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%, — говорится в сообщении.

Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.