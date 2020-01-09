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Источники: власти Беларуси готовы приостановить транзит российской нефти в Европу

10.01.2020 21:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские власти могут приостановить транспортировку российской нефти за пределы страны по нефтепроводу «Дружба». Об этом TUT.BY сообщили источники, заслуживающие доверия.


Фото: transoil.by

«Уже есть проект постановления [правительства], которым в числе прочего приостанавливается транспортировка нефти по „Дружбе“ в Европу», — сказал источник. По его словам, это необходимо для диверсификации поставок нефти в Беларусь.

«Нефть — дорогая. „Труба“ сегодня самый дешевый транспорт. Надо работать по нему. Тогда может быть альтернатива России», — сказал второй собеседник.

Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории

В последний день 2019 года Александр Лукашенко провел совещание с руководством концерна Белнефтехим, двух НПЗ и «Гомельтранснефть Дружба» и поручил начать поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба». До этого Лукашенко в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову говорил, что рассматривает реверсные поставки нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке, что может привести к сокращению транзитных возможностей России по поставкам нефти через Беларусь в другие страны.

Россия через нефтепровод «Дружба» снабжает сырьем Польшу, Германию, Словакию, Венгрию и Чехию. Ежегодный транзит нефти через Беларусь в Европу составляет 60 млн тонн. Однако по итогам прошлого года объем был меньше из-за инцидента с загрязненной нефтью.

Сегодня стало известно, что Белоруснефть приостановила экспортные поставки нефти, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья нефтеперерабатывающие заводы. Беларусь закупает нефть в России для переработки на своих заводах, при этом все 1,66 миллиона тонн нефти, которые добываются в стране, отправляет на экспорт.

Ранее Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании Русснефть и Нефтиса. Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти.

 
Теги: Минск
 
 
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Подготовлен проект постановления правительства, которым в числе прочего приостанавливается транспортировка нефти по «Дружбе» в Европу. Ежегодный транзит нефти...
 
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