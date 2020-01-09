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Источники: власти Беларуси готовы приостановить транзит российской нефти в Европу
10.01.2020 21:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские власти могут приостановить транспортировку российской нефти за пределы страны по нефтепроводу «Дружба». Об этом TUT.BY сообщили источники, заслуживающие доверия.
«Уже есть проект постановления [правительства], которым в числе прочего приостанавливается транспортировка нефти по „Дружбе“ в Европу», — сказал источник. По его словам, это необходимо для диверсификации поставок нефти в Беларусь.
«Нефть — дорогая. „Труба“ сегодня самый дешевый транспорт. Надо работать по нему. Тогда может быть альтернатива России», — сказал второй собеседник.
В последний день 2019 года Александр Лукашенко провел совещание с руководством концерна Белнефтехим, двух НПЗ и «Гомельтранснефть Дружба» и
Россия через нефтепровод «Дружба» снабжает сырьем Польшу, Германию, Словакию, Венгрию и Чехию. Ежегодный транзит нефти через Беларусь в Европу составляет 60 млн тонн. Однако по итогам прошлого года объем был меньше из-за инцидента с загрязненной нефтью.
Сегодня стало известно, что Белоруснефть
Ранее Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.
С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ
С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании Русснефть и Нефтиса. Они
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Подготовлен проект постановления правительства, которым в числе прочего приостанавливается транспортировка нефти по «Дружбе» в Европу. Ежегодный транзит нефти...
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