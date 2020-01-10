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Томик любимого Монтеня и сушки на случай ареста: как в Минске судили писателя Владимира Орлова
10.01.2020 23:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусского писателя, автора знаменитого эссе 1990 года «Независимость — это …» Владимира Орлова судили впервые в жизни. Судили за участие в акции в защиту независимости. Решение суда — штраф 20 базовых (540 рублей),
Согласно протоколу, Владимир Орлов присутствовал на митинге 8 декабря, держал бело-красно-белый флаг и выкрикивал «Жыве Беларусь!».
Писатель вины не признал. Сказал, что на акции присутствовал и выступал в защиту независимости, но флага у него не было, да и ничего он не выкрикивал, а только прочитал свое произведение — эссе «Независимость — это…».
По словам Владимира Орлова, он сознательно выступал на митинге в поддержку независимости страны, так как считает, что защищать страну — это обязанность всех ее граждан. И сослался на слова Александра Лукашенко о защите независимости Беларуси.
Судью Алексея Кисляка, впрочем, доводы писателя не убедили — Владимира Орлова оштрафовали на 20 базовых.
— Я был готов к любому приговору, в том числе аресту. Поэтому взял с собой том Монтеня, своего любимого автора, — прокомментировал Орлов свой приговор.
Еще до начала суда Владимир Орлов рассказал журналистам, что сегодняшний процесс для него первый в жизни.
— В начале 2000-х было, что меня задержали после митинга, но тогда через несколько часов сидения в участке отпустили. Офицер милиции, который изучал мой протокол, признался, что учился по моим книгам.
После суда Владимир Орлов поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, и угостил присутствующих сушками, которые прихватил с собой вместе с томиком Монтеня на случай ареста.
Напомним, сегодня в Минске проходили суды над участниками акций против интеграции. Как сообщает
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Согласно протоколу, Владимир Орлов присутствовал на митинге 8 декабря, держал бело-красно-белый флаг и выкрикивал «Жыве Беларусь!».
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