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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 января 2020 года)

11.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Первая неделя 2020 года прошла под знаком роста цен. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1402 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1290 $/м2. Это первый случай роста цен за последние 11 недель.

Аренда квартир

Конец года для рынка долгосрочной аренды обычно проходит очень спокойно — арендаторы не спешат менять «насиженные места» в период праздников, а волне нового спроса попросту неоткуда взяться. Каждый месяц, начиная с сентября, спрос на аренду квартир в Минске сокращался. По сравнению с ноябрём количество запросов по поиску съемного жилья уменьшилось на 16,1% до самого низкого уровня с прошлой весны. Что касается предложения квартир, то оно в декабре также сократилось (-2%), что можно объяснить периодом праздников. Некоторые арендодатели переходят в сегмент посуточной аренды на это время, рассчитывая заработать там больше.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество объектов на рынке аренды выросло (+13,1%). Наибольший рост наблюдался у 2-комнатных квартир (+16,4%). Чуть менее заметно пополнился сегмент 3-комнатных квартир (+12,8%). А «однушек» стало больше на 7,9%.

Метро

Половина Автозаводской линии метро в марте-апреле не будет работать целую неделю, потому что необходимо соединить две ветки подземки.

Строительство

В Фаниполе планируют построить несколько домов на 800 квартир, а между ними зону отдыха со спортивно-игровыми площадками. Сейчас идет общественное обсуждение этого проекта. А вот в Минске есть дом, общественное обсуждение по которому не провели, но высотка все равно строится (на Мазурова) -- вот что сейчас происходит на стройке.

Продолжает строиться и чуть не снесенный дом в Копище. Квадрат «трешки» подорожал еще на 180 рублей.

В этом году во Фрунзенском районе для многодетных семей построят 4 дома.

В Минске сносят Республиканский Дом ДОСААФ. Как это происходит, можно посмотреть здесь.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 января 2020 года)

На учредителя и директора фирмы, которая занималась производством бань, завели уголовное дело. Сейчас ищут потерпевших.

Земля

На земельный аукцион 31 января выставили любопытный лот — участок в деревне Мацки с почти готовым домом. 15 соток в 20 километрах от МКАД продается по цене «голой» земли, при этом на площадке стоит сруб под «финишную отделку» со стенами, крышей, полом, окнами и даже дверями. Как получилось, что дом 82% готовности продают наравне с участками, Realt.by рассказал бывший владелец объекта Олег Ермолицкий.

На берегу Немана продается участок в 12 соток за стартовые $500.

Деньги

Беларусбанк снизил ставки по кредитам на недвижимость — до 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). До изменений ставка составляла 12,89%. Банк также ввел новый кредит на строительство дачи, садового домика. Узнали, есть ли в этой новости подводные камни.

Зарубежная недвижимость

«Если что-то не работает, что-то вышло из строя — это забота собственника, не моя. Поэтому многие предпочитают арендовать, а не покупать». Наш читатель Николай поделился личным опытом довольно продолжительной жизни в Европе в арендных квартирах и комнатах. «Также пометьте жирным шрифтом, что я не айтишник и не имею таких высоких доходов. Потому что у вас что ни статья про жизнь за границей, то обязательно связана с работниками IT-сферы».

Регионы

Предыдущий год был достаточно стабильным и спокойным для рынка недвижимости Молодечно. Директор АН «Дом для вас» Маргарита Бакановская (Сушко) считает, что и в следующем году серьезных потрясений на рынке ожидать не стоит. И, несмотря на то, что опытный специалист может с определенной точностью сказать, сколько стоит та или иная квартира, иногда итоговая сумма сделки по-настоящему удивляет. О том, почему «трешки» в Молодечно продаются по цене «двушек» - в большом интервью Realt.by.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 января 2020 года)

В прошлом году на набережной Мухавца прямо в центре Бреста появился строительный забор. Оказалось, что участок с заброшенными постройками выкупила с аукциона компания «Продом». На днях главный архитектор города Бреста Николай Власюк рассказал, что именно будет построено в этом живописном уголке областного центра.

Общественное обсуждение проекта многоквартирного дома по бульвару Непокоренных в Могилеве пришлось остановить досрочно. Причина — многочисленные обращения от жителей района. То, что стройки на месте административного здания пока не будет, подтвердили и в службе главного архитектора города.

Коммерческая недвижимость

460 новых магазинов и 320 точек питания за год — количество объектов торговли и общепита в Минске превысило норму. Тем временем, торговые и офисные помещения продолжают строить и продавать. Так коммерческие помещения на первом этаже дома в Малиновке продают по 4935 рублей за «квадрат».

ГКИ составил топ самых успешных аукционов за прошлый год: некоторые объекты подорожали более чем в 6 тысяч раз.

В Минске за 7 миллионов рублей выставили на аукцион главный производственный корпус опытного завода металлоконструкций на проспекте Пушкина, 68.

Два крупных торговых центра продаются в Бресте. Их хозяин — банкрот.

В Бресте началось строительство крытого рынка «Лагуна». Новый торговый объект появится на месте старого рынка в микрорайоне «Ковалево». При этом часть действующих торговых рядов будет сохранена.

Жилье и инфраструктура

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Приостановка поставок российской нефти в Беларусь связана с тем, что Москва не пошла на уступки по ряду вопросов. По информации TUT.BY, запасов должно хватить на 2−3 недели, потом нужно будет найти новую нефть. Белорусы ожидают резкий скачок цен на автомобильное топливо. В связи с этими событиями публикуем подборку самых дешевых квартир в шаговой доступности от метро: на случай, если ездить на машинах станет проблематично.

Дизайн и ремонт

У десантников в Минске появилась собственная остановка. Мы уже писали, что на улице Мазурова в Минске монтируют остановочный навес необычного дизайна. Крыша конструкции напоминает след от взлетающего самолета. Работы по монтажу остановки завершились, и теперь можно оценить, что получилось. Однако самолет с остановки практически сразу исчез. Похоже, что его решили еще доработать.

ЖКХ

С 1 января в Беларуси действует обновленный Жилищный кодекс. Он предусматривает оплату некоторых услуг по новой системе — по тарифам не на одного проживающего в квартире, а исходя из общей площади жилья. Однако в указе президента, которым установлены предельно допустимые тарифы на коммуналку, их по-прежнему рассчитали на человека. Как же все-таки мы будем платить в этом году? Читайте здесь.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Стройки в городах-спутниках, аренда квартир и уголовное дело за бани. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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