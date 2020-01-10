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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 января 2020 года)
11.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Первая неделя 2020 года прошла под знаком роста цен.
Аренда квартир
Конец года для рынка долгосрочной аренды обычно проходит очень спокойно — арендаторы не спешат менять «насиженные места» в период праздников, а волне нового спроса попросту неоткуда взяться. Каждый месяц, начиная с сентября, спрос на аренду квартир в Минске сокращался. По сравнению с ноябрём количество запросов по поиску съемного жилья
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество объектов на рынке аренды выросло (+13,1%). Наибольший рост наблюдался у 2-комнатных квартир (+16,4%). Чуть менее заметно пополнился сегмент 3-комнатных квартир (+12,8%). А «однушек» стало больше на 7,9%.
Метро
Половина Автозаводской линии метро в марте-апреле
Строительство
В Фаниполе
Продолжает строиться и чуть не снесенный дом в Копище. Квадрат «трешки»
В этом году во Фрунзенском районе для многодетных семей
В Минске сносят Республиканский Дом ДОСААФ. Как это происходит, можно посмотреть
На учредителя и директора фирмы, которая занималась производством бань, завели уголовное дело. Сейчас
Земля
На земельный аукцион 31 января выставили любопытный лот — участок в деревне Мацки с почти готовым домом. 15 соток в 20 километрах от МКАД продается по цене «голой» земли, при этом на площадке стоит сруб под «финишную отделку» со стенами, крышей, полом, окнами и даже дверями. Как получилось, что дом 82% готовности продают наравне с участками, Realt.by
На берегу Немана
Деньги
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на недвижимость — до 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). До изменений ставка составляла 12,89%. Банк также ввел новый кредит на строительство дачи, садового домика.
Зарубежная недвижимость
«Если что-то не работает, что-то вышло из строя — это забота собственника, не моя. Поэтому многие предпочитают арендовать, а не покупать». Наш читатель Николай
Регионы
Предыдущий год был достаточно стабильным и спокойным для рынка недвижимости Молодечно. Директор АН «Дом для вас» Маргарита Бакановская (Сушко) считает, что и в следующем году серьезных потрясений на рынке ожидать не стоит. И, несмотря на то, что опытный специалист может с определенной точностью сказать, сколько стоит та или иная квартира, иногда итоговая сумма сделки по-настоящему удивляет. О том, почему «трешки» в Молодечно продаются по цене «двушек» -
В прошлом году на набережной Мухавца прямо в центре Бреста появился строительный забор. Оказалось, что участок с заброшенными постройками выкупила с аукциона компания «Продом». На днях главный архитектор города Бреста Николай Власюк
Общественное обсуждение проекта многоквартирного дома по бульвару Непокоренных в Могилеве
Коммерческая недвижимость
460 новых магазинов и 320 точек питания за год — количество объектов торговли и общепита в Минске
ГКИ
В Минске за 7 миллионов рублей
Два крупных торговых центра
В Бресте
Жилье и инфраструктура
Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Приостановка поставок российской нефти в Беларусь связана с тем, что Москва не пошла на уступки по ряду вопросов. По информации TUT.BY, запасов должно хватить на 2−3 недели, потом нужно будет найти новую нефть. Белорусы ожидают резкий скачок цен на автомобильное топливо. В связи с этими событиями публикуем
Дизайн и ремонт
У десантников в Минске появилась собственная остановка. Мы уже писали, что на улице Мазурова в Минске монтируют остановочный навес необычного дизайна. Крыша конструкции напоминает след от взлетающего самолета. Работы по монтажу остановки завершились, и теперь можно оценить,
ЖКХ
С 1 января в Беларуси действует обновленный Жилищный кодекс. Он предусматривает оплату некоторых услуг по новой системе — по тарифам не на одного проживающего в квартире, а исходя из общей площади жилья. Однако в указе президента, которым установлены предельно допустимые тарифы на коммуналку, их по-прежнему рассчитали на человека. Как же все-таки мы будем платить в этом году? Читайте
Редакция Realt.by
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Стройки в городах-спутниках, аренда квартир и уголовное дело за бани. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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