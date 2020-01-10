Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 января 2020 года)

Тенденции

Цены

Первая неделя 2020 года прошла под знаком роста цен. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1402 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1290 $/м2. Это первый случай роста цен за последние 11 недель.

Аренда квартир

Конец года для рынка долгосрочной аренды обычно проходит очень спокойно — арендаторы не спешат менять «насиженные места» в период праздников, а волне нового спроса попросту неоткуда взяться. Каждый месяц, начиная с сентября, спрос на аренду квартир в Минске сокращался. По сравнению с ноябрём количество запросов по поиску съемного жилья уменьшилось на 16,1% до самого низкого уровня с прошлой весны. Что касается предложения квартир, то оно в декабре также сократилось (-2%), что можно объяснить периодом праздников. Некоторые арендодатели переходят в сегмент посуточной аренды на это время, рассчитывая заработать там больше.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество объектов на рынке аренды выросло (+13,1%). Наибольший рост наблюдался у 2-комнатных квартир (+16,4%). Чуть менее заметно пополнился сегмент 3-комнатных квартир (+12,8%). А «однушек» стало больше на 7,9%.

Метро

Половина Автозаводской линии метро в марте-апреле не будет работать целую неделю , потому что необходимо соединить две ветки подземки.

Строительство

В Фаниполе планируют построить несколько домов на 800 квартир, а между ними зону отдыха со спортивно-игровыми площадками. Сейчас идет общественное обсуждение этого проекта. А вот в Минске есть дом, общественное обсуждение по которому не провели, но высотка все равно строится (на Мазурова) -- вот что сейчас происходит на стройке.

Продолжает строиться и чуть не снесенный дом в Копище. Квадрат «трешки» подорожал еще на 180 рублей.

В этом году во Фрунзенском районе для многодетных семей построят 4 дома .