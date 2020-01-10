Нацбанк рекомендует банкам уменьшить аппетиты по комиссиям за рассрочки

Источник материала: Полесская правда



Национальный банк обеспокоен высокими размерами комиссий, которые банки получают от торговли за продажу товаров в рассрочку. Регулятор предложил им устанавливать размер любого вида вознаграждения в размере не более 4 процентов от стоимости товара, приобретаемого потребителем с использованием кредитования на условиях рассрочки.

Карты рассрочки – относительно новый и вместе с тем очень популярный финансовый продукт на нашем рынке, о чем свидетельствует увеличение количества финучреждений, предоставляющих такие услуги населению. До их появления покупателю, у которого не хватало денег на крупные покупки, приходилось брать потребительский кредит и выплачивать потом по нему солидные проценты. Теперь же, совершая покупку по картам рассрочки, клиент фактически получает кредит беспроцентный, причем порой на весьма солидный срок – до 36 месяцев. Все зависит от условий магазина – партнера банка. Да и оформление карт не требует особых усилий: банкам бывает достаточно взглянуть на паспорт клиента и в некоторых случаях потребовать у него справку о доходах за последние три месяца.

Секрет этого бизнеса прост: предоставляя такой финансовый инструмент населению, финансовые институты зарабатывают на магазинах. Продавцы товаров заинтересованы в увеличении товарооборота и в том, чтобы стать магазином – партнером банка. За это они выплачивают определенные вознаграждения, и, собственно говоря, именно их размеры и вызывали обеспокоенность Нацбанка. Дело в том, что размер вознаграждений может достигать 30 процентов и более. Разумеется, для возмещения своих расходов магазины потом включают эти «минусы» в цену товара – терпеть убытки ведь никому не хочется. В итоге возникает определенная социальная несправедливость: за рассрочку платят потребители, причем все, независимо от того, приобретался ими товар с использованием карты рассрочки или нет.

Регулятор проанализировал ситуацию и дал коммерческим банкам важные рекомендации. В письме Нацбанка, которое разослано всем финансовым учреждениям, предлагается устанавливать размер любого вида вознаграждения (тариф, комиссия, бонус, плата, оплата услуги и т.д.), уплачиваемого банку организациями торговли в рамках заключенных соглашений, не более 4 процентов от стоимости товара, работы или услуги, приобретаемых потребителем с использованием кредитования на условиях рассрочки. При этом регулятор приводит следующие данные: чистая процентная маржа (в годовом исчислении) на 1 декабря 2019 года составила 4,03 процента. А прогноз базовой инфляции в годовом выражении на нынешний год установлен на уровне 4 процентов. Банкам рекомендовано применять такие рекомендации уже с 8 января. Как ожидается, это должно положительно отразиться на стоимости товаров и услуг для потребителей.