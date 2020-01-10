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Лукашенко на приеме в канун старого Нового года сравнил Беларусь с кораблем во время шторма в океане

11.01.2020 18:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 января на приеме в канун старого Нового года Александр Лукашенко вручил награды чиновникам, деятелям культуры и журналистам, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси
  • «Главное — не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути. Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны».
  • «Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем хоть и не самый большой, может быть, и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить».
  • «Он [2020-ый год] будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем. Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножат наши силы для новых достижений».
  • «Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям».
  • «Убежден, что все присутствующие в этом зале заслуживают высоких государственных наград. Представляйте их к награждению, я не возражаю. Но это символ, это знак. Надо, чтобы таких награжденных людей здесь было больше».

На приеме собрались учителя и врачи, деятели культуры и искусства, ученые и государственные служащие, представители силового блока и общественных организаций, журналисты, спортсмены.

Александр Лукашенко вручил орден Почета председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову, руководителю Брестского облисполкома Анатолию Лису и мэру Минска Анатолию Сиваку. Медалью Франциска Скорины награждена артистка Национального академического театра имени Янки Купалы Валентина Гарцуева. Диплом о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Беларусь» вручен артистке Купаловского театра Юлии Шпилевской.

 
Теги: Минск
 
 
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«Он [2020-ый год] будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем. Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем,...
 
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