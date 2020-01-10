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Евросоюз о приговоре братьям Костевым: смертная казнь - самое жестокое и бесчеловечное наказание
11.01.2020 15:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дипломатическое ведомство ЕС (Европейская служба внешних связей)
— Эти два смертных приговора последовали за тремя смертными приговорами, вынесенными в 2019 году. Три смертных приговора были приведены в исполнение в прошлом году, и сейчас в списке «смертников» четыре человека.
Ссылаясь на Выводы Совета от 2016 года, в которых осуждается применение смертной казни в Беларуси, Европейский союз вновь выражает решительное неприятие применения высшей меры наказания при любых обстоятельствах, — говорится в заявлении.
Европа в очередной раз указывает, что смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказание. Высшая мера наказания также не сдерживает преступность. Ошибки правосудия становятся непоправимыми.
— Введение моратория на исполнение смертных приговоров в Беларуси было бы положительным первым шагом на пути к отмене смертной казни.
19-летнего Станислава и 21-летнего Илью Костевых суд Черикова, напомним, к признал виновными в
После вынесения приговора
Смертные приговоры
В 2019 году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске. 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор
В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель
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- Эти два смертных приговора последовали за тремя смертными приговорами, вынесенными в 2019 году. Три смертных приговора были приведены в исполнение в прошлом году, и...
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