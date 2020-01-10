Евросоюз о приговоре братьям Костевым: смертная казнь - самое жестокое и бесчеловечное наказание

Источник материала: Tut.by

Дипломатическое ведомство ЕС (Европейская служба внешних связей) опубликовало заявление по поводу вынесенного 10 января смертного приговора братьям Илье и Станиславу Костевым. В нем говорится, что данный вид наказания является самым бесчеловечным и делает ошибки правосудия становятся непоправимыми.



Илья и Станислав Костевы. Фото: Радыё Свабода

— Эти два смертных приговора последовали за тремя смертными приговорами, вынесенными в 2019 году. Три смертных приговора были приведены в исполнение в прошлом году, и сейчас в списке «смертников» четыре человека.

Ссылаясь на Выводы Совета от 2016 года, в которых осуждается применение смертной казни в Беларуси, Европейский союз вновь выражает решительное неприятие применения высшей меры наказания при любых обстоятельствах, — говорится в заявлении.

Европа в очередной раз указывает, что смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека и является самым жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказание. Высшая мера наказания также не сдерживает преступность. Ошибки правосудия становятся непоправимыми.

— Введение моратория на исполнение смертных приговоров в Беларуси было бы положительным первым шагом на пути к отмене смертной казни.

19-летнего Станислава и 21-летнего Илью Костевых суд Черикова, напомним, к признал виновными в убийстве учительницы и поджоге ее дома .

После вынесения приговора Совет Европы призвал Беларусь ввести мораторий на высшую меру наказания.

Смертные приговоры

В 2019 году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске. 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, убившего двух девушек в Бобруйске.

В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. 50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области.