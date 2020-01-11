Гомельского блогера неожиданно выпустили из ИВС

Источник материала: Tut.by

Блогера Сергея Тихановского (YouTube-канал «Страна для жизни»), которого после 15-суточного ареста вновь осудили на 15 суток, 11 января отпустили на свободу.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Гомельчанина задержали 27 декабря. Суд признал его виновным в участии в несанкционированной акции в Минске 20 декабря против интеграции с Россией. Суд не учел аргументы блогера, в частности, что он не участвовал в акции, а лишь снимал ее на видео, отклонил все его ходатайства и наказал арестом на 15 суток. 11 января Тихановский должен был выйти на свободу. Но 10 января его привезли в суд, который вынес решение о новом 15-суточном аресте за акцию против интеграции с Россией в Минске 21 декабря.

Вместе с тем 11 января блогера неожиданно выпустили из ИВС.

12 января Тихановский в ходе пресс-конференции в Гомеле заявил, что «отсидеть 15 суток за независимость Беларуси, а не за пьянку или дебош — это круто». По словам блогера, он не знает, почему его отпустили после очередного решения суда об аресте. Как сообщил Тихановский, после оглашения решения суда конвоирам не дали соответствующего постановления. Также не вручили решение суда Тихановскому и его адвокату. «Возможно, по почте пришлют или еще каким-то образом. В понедельник пойдем с адвокатом в суд разбираться», — заметил блогер.

Тихановский сообщил, что на его канал сейчас подписано более 45 тысяч человек и количество подписчиков продолжает расти. По словам блогера, за время ареста, пока он не размещал новых роликов, добавились 2 тысячи подписчиков, а в телеграм-канал пришло 7 тысяч сообщений.

Причину освобождения из ИВС Тихановский не знает. «Может, хотят, чтобы я сбежал из Беларуси. Но я не буду никуда сбегать. У меня здесь мать, семья. Буду продолжать развивать блог, сообщество „Страна для жизни“, продвигать акцию Belarus12stop», — сказал он.

По словам блогера, суть акции Belarus12stop — в 12.00 остановиться, снять короткое видео и прислать его на канал в Youtube. Многие белорусы присоединились к акции, они на видео высказывались о том, что не хотят, чтобы Александр Лукашенко баллотировался в президенты в 2020 году, сообщил Тихановский.

В ИВС условия содержания, по словам блогера, были «ужасные: холодно, клопы, дырка в полу вместо туалета, еда, на которую даже бездомные жалуются». Также Тихановскому не отдавали корреспонденцию (в это время многие люди писали ему письма и отправляли открытки), не разрешали пользоваться телефоном-автоматом. За 15 суток нахождения в ИВС он должен заплатить около 200 рублей.

«То есть месяц в ИВС обойдется в 400 рублей. Как это, при таких условиях, и когда у многих людей зарплата 400 рублей и меньше?» — удивлен блогер.

Он обратил внимание, что протоколы из Минска за участие в акциях 20 и 21 декабря поступили в суд Советского района 26 декабря. Первый суд состоялся уже 27 декабря. «Почему нельзя было в один день рассмотреть два протокола — и за 20-е, и за 21-е, раз они были в суде? Сейчас меня отпустили, но держат на крючке и могут опять посадить в любой момент», — заметил Тихановский.

«Как в этой стране можно жить и работать? Я поставил себе дедлайн: пройдут выборы президента в 2020 году, еще пару месяцев, если белорусы это всё съедят и никому это не надо будет… Не могу же я один пойти куда-то протестовать, если никому не надо? Я уеду тогда из этой страны», — заявил блогер.