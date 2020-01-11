С кем имеем деловые связи?

Источник материала: Ивьевский край

В 2019 году экспортно-импортные операции осуществлялись с 28 странами мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 21 государства. Освоены рынки таких стран как Азербайджан, Таджикистан, Молдова, Египет, Дания.

Ключевыми странами-партнерами Ивьевского района являются Российская Федерация, Германия, Литва, Польша. В страны СНГ реализовано 70, 3 % продукции. 45 % объема экспорта принадлежит ООО «Лида Техмаш». Предприятие постоянно расширяет модельный ряд сельскохозяйственной техники для осуществления экспортных поставок в Республику Узбекистан.