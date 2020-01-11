С кем имеем деловые связи?

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12.01.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В 2019 году экспортно-импортные операции осуществлялись с 28 странами мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 21 государства. Освоены рынки таких стран как Азербайджан, Таджикистан, Молдова, Египет, Дания.

Ключевыми странами-партнерами Ивьевского района являются Российская Федерация, Германия, Литва, Польша. В страны СНГ реализовано 70, 3 % продукции. 45 % объема экспорта принадлежит ООО «Лида Техмаш». Предприятие постоянно расширяет  модельный ряд сельскохозяйственной техники для осуществления экспортных поставок в Республику Узбекистан.

 
 
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В 2019 году экспортно-импортные операции осуществлялись с 28 странами мира, при этом продукция экспортировалась на рынки 21 государства. Освоены рынки таких стран...
 
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