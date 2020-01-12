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Первый глава независимой Литвы: Беларусь сделала нам гадость

12.01.2020 22:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фоне усиления реваншистских настроений в России Литва должна сохранить дух свободы и не утратить волю к самообороне. Об этом заявил первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис в литовском парламенте на встрече с участниками вильнюсских событий 13 января 1991 года. Беларусь, по его мнению, «вряд ли осталась сестрой», цитирует ru.delfi.lt.


Витаутас Ландсбергис. ​​​​​Фото: Andrius Ufartas / DELFI

В период с 11 по 13 января 1991 года, менее чем через год после провозглашения выхода Литвы из состава СССР произошли столкновения между советскими частями и защитниками независимости Литвы. Столкновения происходили, в основном, в Вильнюсе. Согласно расследованию прокуратуры Литвы, погибло 15 человек, 900 человек было ранено. Впоследствии никто из должностных лиц СССР не захотел взять на себя ответственность.

На встрече, приуроченной к годовщине событий 1991 года, Ландсбергис высказался о независимости своей страны: «Литва не может капитулировать».

По его словам, 13 января дало надежду на то, что «сталинская империя зла со столицей в Кремле, рухнет», однако это не произошло и сейчас реваншистские силы в России пытаются воссоздать империю зла. «Война и смерти людей для них лучше мира и согласия. Надо знать, какой у нас сосед на востоке, и даже со стороны аннексированной Калининградской области. Двуглавое и двухвостое российско-белорусское союзное государство, которое в любой момент может быть запущенно как плоскогубцы давить нас», — подчеркнул Ландсбергис.

Политик призвал не сдаваться и противиться строительству Белорусской АЭС в Островце. «Кажется, нет в мире другой такой страны, которая после советской агрессии сделала бы Литве такую гадость, как Беларусь в Островце. И за что, в чем Литва провинилась перед сестрой-Беларусью? Но тут мы были бы неправы, вряд ли осталась эта сестра Беларусь, может, она скована, спелената, стала только приложением к империи», — сказал Ландсбергис. По его словам, Литва не должна забывать, кто «реальный агрессор и корень зла», должна демонстрировать выдержку и решимость не сдаваться, даже если будут говорить, что игра проиграна.

«Уже слышатся такие слова и среди власть имущих. Такой установки не должно быть. Мы должны стоять до конца, не должны принимать эту грязную энергию, не должны платить за эту веревку, на которой нас повесят», — подчеркнул он. «И пусть Бог решает, где и у кого настанет банкротство и падение. Пусть Литва держится хотя бы духовно», — прибавил он.

Витаутас Ландсбергис — литовский политик и общественный деятель. Он занимал пост председателя Верховного Совета Литвы с 1990 по 1992 годы, а также председателя Сейма Литовской Республики в 1992 и 1996−2000 годах. С 2003 года Ландсбергис — председатель политического комитета и член президиума партии «Союз Отечества» (Консерваторы Литвы).

 
 
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Беларусь, по его мнению, «вряд ли осталась сестрой».
 
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