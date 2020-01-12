ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат рассказал, какие шаги остались на пути к шенгену «по 35»

12.01.2020 23:19 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Однако это не последний шаг, пока визы для белорусов не подешевели. О том, чего ждать дальше, в эфире программы «Контуры» рассказал Андрей Савиных, председатель Комиссии по международным делам Палаты представителей.


Андрей Савиных. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ведущий отметил, что после подписания соглашения дело за депутатами, которые должны его ратифицировать.

— Насколько я понимаю, за нами дело не станет, — ответил Савиных. — Мы уже декларировали свою готовность ратифицировать это соглашение в приоритетном порядке на весенней сессии, которая начнется 2 апреля. Я думаю, в первый-второй день. Не хотелось бы предвосхищать, но это будет сделано.

Дальше проходят процедуры через Совет республики, президент утверждает данное соглашение и мы обмениваемся нотами. Я думаю, что мы успеем сделать это до конца апреля. Тогда — в тексте соглашения есть совершенно четкое указание на время вступления в силу — первое число второго месяца. Значит, 1 июня. К этому мы и будем стремиться, это вполне разумная и достижимая цель.

Напомним, с 1 февраля шенгенская виза для белорусов будет стоить 80 евро, это результат вступления в силу нового Визового кодекса. А уже с 1 июня (если прогноз окажется верным) виза подешевеет до 35 евро. Это результат переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, которые Минск и Брюссель вели более пяти лет. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты декларировали свою готовность ратифицировать соглашение в приоритетном порядке.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Первый глава независимой Литвы: Беларусь сделала нам гадость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика