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Депутат рассказал, какие шаги остались на пути к шенгену «по 35»
12.01.2020 23:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Однако это не последний шаг, пока визы для белорусов не подешевели. О том, чего ждать дальше, в эфире программы «Контуры»
Ведущий отметил, что после подписания соглашения дело за депутатами, которые должны его ратифицировать.
— Насколько я понимаю, за нами дело не станет, — ответил Савиных. — Мы уже декларировали свою готовность ратифицировать это соглашение в приоритетном порядке на весенней сессии, которая начнется 2 апреля. Я думаю, в первый-второй день. Не хотелось бы предвосхищать, но это будет сделано.
Дальше проходят процедуры через Совет республики, президент утверждает данное соглашение и мы обмениваемся нотами. Я думаю, что мы успеем сделать это до конца апреля. Тогда — в тексте соглашения есть совершенно четкое указание на время вступления в силу — первое число второго месяца. Значит, 1 июня. К этому мы и будем стремиться, это вполне разумная и достижимая цель.
Напомним, с 1 февраля шенгенская виза для белорусов будет стоить 80 евро, это результат вступления в силу нового
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Депутаты декларировали свою готовность ратифицировать соглашение в приоритетном порядке.
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