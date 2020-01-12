На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от $900 до $2000

Есть и квартал новой застройки – ТС «Наш родник плюс». Товарищество только формируется и здесь 14 февраля разыграют сразу 13 дачных участков. Цены ниже, чем на земельных аукционах, но тому есть объяснение: большинство наделов меньше 5 соток, из коммуникаций – только электричество.

Участки №№225, 237 и 246б расположены рядом и во многом похожи. К земельным наделам отсыпан подъезд, подведено электричество. Сами площадки небольшие – от 3,8 до 7,7 соток. Участки с большего ровные, заросшие высокой травой и кустарником. Рядом есть пару готовых дач.