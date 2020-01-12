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На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от $900 до $2000
13.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Всеучасткинакарте
Возле деревни Заречье расположена целая вереница садовых товариществ от «Обувщика-5» до «Дорожника» и «Таксиста». Всего их здесь порядка 10-ти, и каждый из них плотно укомплектован. Помимо небольших дачных домиков виднеются и приличные дома, рядом обустроено даже озеро.
Есть и квартал новой застройки – ТС «Наш родник плюс». Товарищество только формируется и здесь 14 февраля разыграют сразу 13 дачных участков. Цены ниже, чем на земельных аукционах, но тому есть объяснение: большинство наделов меньше 5 соток, из коммуникаций – только электричество.
Участки №№225, 237 и 246б расположены рядом и во многом похожи. К земельным наделам отсыпан подъезд, подведено электричество. Сами площадки небольшие – от 3,8 до 7,7 соток. Участки с большего ровные, заросшие высокой травой и кустарником. Рядом есть пару готовых дач.
Площадь участка №225 (Лот №21) — 7,7 сотки; стартовая цена – Br4 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000183;
Площадь участка №237а (Лот №22) — 3,8 сотки; стартовая цена – Br2 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000191;
Площадь участка №246б (Лот №23) — 4 сотки; стартовая цена – Br2,1 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000186;
Затраты на инженерную инфраструктуру— Br 160;
Координаты садового товарищества: 53.812674, 27.897776;
Расстояние до МКАД: 18 км.
СТ «Наш родник плюс», участки №249а (Лот №24), №250а (Лот №25), №251а (Лот №26) и №390 (Лот №33)
Площадь участка №249а (Лот №24) — 8 соток; стартовая цена – Br4,1 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000185;
Площадь участка №250а (Лот №25) — 8 соток; стартовая цена – Br4,1 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000195;
Площадь участка №251а (Лот №26) — 4 сотки; стартовая цена – Br2,1 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000184;
Площадь участка №390 (Лот №33) — 3,6 сотки; стартовая цена – Br1,9 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000192;
Затраты на инженерную инфраструктуру— Br 160;
Координаты садового товарищества: 53.812674, 27.897776;
Расстояние до МКАД: 18 км.
СТ «Наш родник плюс», участки №276 (Лот №27) и № 285 (Лот №28)
Площадь участка №276 (Лот №27) — 7,6 сотки; стартовая цена – Br3,9 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000193;
Площадь участка №285 (Лот №28) — 7,8 сотки; стартовая цена – Br4 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000190;
Затраты на инженерную инфраструктуру— Br 160;
Координаты садового товарищества: 53.812674, 27.897776;
Расстояние до МКАД: 18 км.
СТ «Наш родник плюс», участок №300 (Лот №29)
Площадь участка №300 (Лот №29) — 7,8 сотки; стартовая цена – Br4 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000189
Затраты на инженерную инфраструктуру— Br 160;
Координаты садового товарищества: 53.812674, 27.897776;
Расстояние до МКАД: 18 км.
СТ «Наш родник плюс», участки №327 (Лот №30) и № 340 (Лот №31)
Площадь участка №327 (Лот №30) — 7,7 сотки; стартовая цена – Br4 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000188;
Площадь участка №340 (Лот №31) — 7,8 сотки; стартовая цена – Br4 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000187;
Затраты на инженерную инфраструктуру— Br 160;
Координаты садового товарищества: 53.812674, 27.897776;
Расстояние до МКАД: 18 км.
СТ «Наш родник плюс», участок №372 (Лот №32)
Отметим, что все победители торгов по участкам в ТС «Наш родник плюс», должны будут скинутся по 160 рублей, компенсировав товариществу затраты на инженерную инфраструктуру. Напомним, что аукцион состоится 14 февраля в 11:00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5. Документы на участие принимаются по 10 февраля включительно.
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