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На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от $900 до $2000

13.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

14 февраля «Минский областной центр инвестиций и приватизации» проведет очередной аукцион по продаже участков в садовых товариществах под Минском. Большинство из них разыгрывают повторно. Несмотря на низкие цены, спрос на землю в СТ минимален – на ноябрьских торгах из 24 лотов ушел лишь один. Здесь можно посмотреть, как выглядят оставшиеся без внимания участки, а сегодня расскажем о новичках – земельных наделах, выделенных в СТ «Наш родник плюс». Стартовые цены лотов начинаются всего от $900.

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Всеучасткинакарте

СТ «Наш родник плюс», участки №225 (Лот №21), №237а (Лот №22) и №246б (Лот №23)

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Возле деревни Заречье расположена целая вереница садовых товариществ от «Обувщика-5» до «Дорожника» и «Таксиста». Всего их здесь порядка 10-ти, и каждый из них плотно укомплектован. Помимо небольших дачных домиков виднеются и приличные дома, рядом обустроено даже озеро.

Есть и квартал новой застройки – ТС «Наш родник плюс». Товарищество только формируется и здесь 14 февраля разыграют сразу 13 дачных участков. Цены ниже, чем на земельных аукционах, но тому есть объяснение: большинство наделов меньше 5 соток, из коммуникаций – только электричество.

Участки №№225, 237 и 246б расположены рядом и во многом похожи. К земельным наделам отсыпан подъезд, подведено электричество. Сами площадки небольшие – от 3,8 до 7,7 соток. Участки с большего ровные, заросшие высокой травой и кустарником. Рядом есть пару готовых дач.

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Площадь участка №225 (Лот №21) — 7,7 сотки; стартовая ценаBr4 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000183;

Площадь участка №237а (Лот №22) — 3,8 сотки; стартовая ценаBr2 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000191;

Площадь участка №246б (Лот №23) — 4 сотки; стартовая ценаBr2,1 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000186;

Затраты на инженерную инфраструктуру— Br 160;

Координаты садового товарищества: 53.812674, 27.897776;

Расстояние до МКАД: 18 км.

СТ «Наш родник плюс», участки №249а (Лот №24), №250а (Лот №25), №251а (Лот №26) и №390 (Лот №33)

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

На этой же улице выделено еще 4 участка. Три из них смежные, граничат друг с другом. Площадки ровные, заросшие высокой травой. После дождя судить сложно, но, есть вероятность, что места здесь низкие и слегка заболочены. Два из трех участков – по 8 соток, один – 4. В наличии только электричество.

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Участок №390 расположен с другой стороны улицы. Он маленький и угловой. Это самый дешевый лот аукциона – торги по нему начнутся с 1,9 тыс. рублей. С двух сторон от земельного надела столбы электропередач.

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Площадь участка №249а (Лот №24) — 8 соток; стартовая ценаBr4,1 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000185;

Площадь участка №250а (Лот №25) — 8 соток; стартовая ценаBr4,1 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000195;

Площадь участка №251а (Лот №26) — 4 сотки; стартовая ценаBr2,1 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000184;

Площадь участка №390 (Лот №33) — 3,6 сотки; стартовая ценаBr1,9 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000192;

Затраты на инженерную инфраструктуру— Br 160;

Координаты садового товарищества: 53.812674, 27.897776;

Расстояние до МКАД: 18 км.

СТ «Наш родник плюс», участки №276 (Лот №27) и № 285 (Лот №28)

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Участки №276 и №285 выглядят как заболоченная лесополоса. На территории площадок стоит вода, растут молодые деревья. Площадки хоть и ровные, но низкие и сложные для освоения. Подъезд – накатанная дорога, из коммуникаций – электричество. По соседству есть готовые дачи.

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Площадь участка №276 (Лот №27) — 7,6 сотки; стартовая ценаBr3,9 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000193;

Площадь участка №285 (Лот №28) — 7,8 сотки; стартовая ценаBr4 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000190;

Затраты на инженерную инфраструктуру— Br 160;

Координаты садового товарищества: 53.812674, 27.897776;

Расстояние до МКАД: 18 км.

СТ «Наш родник плюс», участок №300 (Лот №29)

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Участок №300 – ровный, заросший кустарником. К земельному наделу ведет гравийка, вдоль участка проходит линия электропередач, напротив – готовые дачи. Площадь участка – почти 8 соток, стартовая цена – 4 тыс. рублей.

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Площадь участка №300 (Лот №29) — 7,8 сотки; стартовая ценаBr4 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000189

Затраты на инженерную инфраструктуру— Br 160;

Координаты садового товарищества: 53.812674, 27.897776;

Расстояние до МКАД: 18 км.

СТ «Наш родник плюс», участки №327 (Лот №30) и № 340 (Лот №31)

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Участки № 327 и № 340 расположены через дорогу напротив друг друга. Подъезд хороший, в наличии электричество. Сами площадки ровные, около 8 соток, удобные для строительства. Некоторые соседи строятся, есть поблизости и готовые дачные дома.

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Площадь участка №327 (Лот №30) — 7,7 сотки; стартовая ценаBr4 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000188;

Площадь участка №340 (Лот №31) — 7,8 сотки; стартовая ценаBr4 тыс.; кадастровый номер — 623684100008000187;

Затраты на инженерную инфраструктуру— Br 160;

Координаты садового товарищества: 53.812674, 27.897776;

Расстояние до МКАД: 18 км.

СТ «Наш родник плюс», участок №372 (Лот №32)

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Участок №372 выделен прямо у леса. Площадка заросшая и заваленная спиленными ветками. К земельному наделу ведет гравийка, вдоль участка проходит линия электропередач. По улице есть несколько новых домов. Стартовая цена лота – 4,3 тыс. рублей.

На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00
На февральский аукцион выставили 13 новых участков в 18 км от МКАД, цены - от 0 до 00

Отметим, что все победители торгов по участкам в ТС «Наш родник плюс», должны будут скинутся по 160 рублей, компенсировав товариществу затраты на инженерную инфраструктуру. Напомним, что аукцион состоится 14 февраля в 11:00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5. Документы на участие принимаются по 10 февраля включительно.

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Теги: Минск
 
 
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14 февраля «Минский областной центр инвестиций и приватизации» проведет очередной аукцион по продаже участков в садовых товариществах под Минском. Большинство из...
 
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