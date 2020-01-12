В Литве заявили, что подготовка к возможной аварии на БелАЭС обойдется в 1 млрд евро

Источник материала: Tut.by

Комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на строящейся БелАЭС может стоить до 1 млрд евро. С такой оценкой, как сообщило в воскресенье национальное радио, выступил начальник управления гражданской безопасности Противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгарас Геда, пишет ТАСС .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Согласно некоторым предварительным данным, это может стоить около 600 млн евро, однако с учетом широкого спектра потребностей можно предположить, что вся смета могла бы составить до 1 млрд евро», — сказал он.

Сумма будет уточнена до конца июля текущего года. К этому времени планируется подготовить специальное исследование по данному вопросу. Как сказал Геда, департамент объявит конкурс для претендентов на проведение этой работы. На проект предусмотрено выделить 344,6 тыс. евро, из которых 327,4 тыс. евро составят средства Евросоюза.

Что именно входит в комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии, Эдгарас Геда не сообщил.

В октябре 2019 года в Литве были проведены учения национального масштаба по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей из ряда районов страны.

Кроме того правительство Лтитвы планирует закупить 4 миллионов доз йода в таблетках, первоначально для распространения среди тех, кто находится ближе к электростанции на границе страны. На это планируется выделить около 900 тысяч евро.

Напомним, белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).​

Литва выступает против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Вильнюс называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС. В Беларуси отмечают , что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

Запуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на январь 2020 года.