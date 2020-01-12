Чей Крым? Едина ли Грузия? Как официальный Минск реагирует на международные конфликты

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Владимир Макей, обсуждая по телефону ситуацию в Ближневосточном регионе с Госсекретам США Майклом Помпео, как отрапортовала пресс-служба белорусского дипведомства, «выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией привилегии и иммунитеты дипломатических представительств, и подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права». То есть максимально нейтрально прокомментировал конфликт США с Ираном. Но Госдеп США, в свою очередь, публикуя информацию о телефонном звонке, сообщил , что Помпео «высоко оценил поддержку Беларуси в осуждении нападения на посольство США в Багдаде».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Это в очередной раз показало, насколько тонки стропы, на которых балансирует официальный Минск в крупных международных конфликтах, стараясь не давать им оценку, не занимать ничью сторону, но и не обижать важного стратегического или, а чаще и, торгового партнера, участвующего в нем. Таких ситуаций у Беларуси за последние 10 лет было немало. TUT.BY вспомнил, как наша страна реагировала на серьезные конфликты у соседей и в мире.

«После признания Осетии и Абхазии вашей страной ни один банк с вами работать не будет»

Сложнее всего официальному Минску приходилось, когда в международных конфликтах участвовал главный партнер — Россия. Таких ситуаций за последние годы было три: в Грузии, Украине и Турции.

После российско-грузинской войны августа 2008 года Россия заявила о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Кроме РФ на такой же шаг пошли Венесуэла, Никарагуа и Науру. Беларусь поддержала территориальную целостность Грузии.



Фото: Леонид Исаев, rbc.ru

В 2013 году Александр Лукашенко заявил, что был почти готов признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но только при условии, что Россия разделит с Беларусью все последствия.

— Когда встал вопрос о признании [в 2008 году], мы встретились с президентом России (На тот момент — Дмитрием Медведевым. — Прим.TUT.BY). Мы просчитали все. Когда было озвучено, к нам приехали западники и начали на нас давить. Вы знаете мое отношение к этому, я отмахнулся. Но нам сказали: на следующий день после признания Осетии и Абхазии вашей страной вы лишитесь обмена курса в валюте. Доллар исключается, ни один банк с вами работать не будет. Я встречаюсь с Медведевым. Вы готовы эти последствия для Беларуси испить до дна вместе с нами? То есть, подставить плечо? Мы признаем, я сейчас указ подпишу, и признаем.

По словам Лукашенко, внятного ответа от Дмитрия Медведева он не получил.

— Вы знаете, мы потом посмотрим, это не мои вопросы, сказал он. Я говорю, подожди, ты не понимаешь. Что будет с Беларусью, если мы сейчас об этом заявим? Такой, знаете, легкий подход. Я говорю, вы понимаете, что будет? Да, понимаем, мы, мол, потом посмотрим. Я сказал нет. Я должен, прежде чем сделать шаг, знать, что будет с моей страной. Скажите, я неправильно поступил тогда? Обошлось без этой политической трескотни. Она бы немного дала России, а нас опустила бы на такое дно, где мы вообще не видели перспективы, — предположил президент.

Чей Крым?

Вопрос «Чей Крым?» белорусский МИД вот уже шесть лет деликатно обходит. В своих пресс-релизах и публичных заявлениях внешнеполитическое ведомство, разумеется, не называет Крым российским или украинским.

— В политике нужно исходить из реалий. Мы должны исходить из того, чей Крым сегодня де-факто. У нас с Крымом и в прежние времена, и сейчас торгово-экономические отношения развивались не очень. Но это не значит, что мы с чем-то согласны или не согласны. Мы считаем, что сейчас главная задача — сохранить территориально целостной и нерушимой оставшуюся часть Украины, — говорил в 2016 году глава МИД Владимир Макей.



Фото: TUT.BY

У Александра Лукашенко позиция по Крыму довольно противоречивая. Спустя неделю после референдума в Крыму, в 2014 году, белорусский президент заявил, что Крым — часть территории России.

— Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и т.д. Крым сегодня — часть территории Российской Федерации. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится. Я думаю, ситуация будет развиваться де-факто, станет ли она де-юре, признают это потом, будет ли признаваться Крым как регион Российской Федерации — это уже неважно, Россию ведь все признают, — заявил Лукашенко.

В марте 2019 года президент уже ссылался на международные документы. В частности, на Будапештский меморандум, в котором Крым — территория Украины.

— Прочитайте это соглашение неприкосновенности, признания границ и прочее, прочее… То есть Крым официально в моем присутствии был признан территорией Украины. Это никто не оспаривал. Но Кучма тогда поставил жестко этот вопрос, это все было включено — и я подписал этот документ, — говорил Лукашенко. И настаивал: украинцы сами виноваты в том, что не отстояли Крым.

— В первый же год этой проблемы я был на инаугурации Порошенко (7 июня 2014 года. — TUT.BY). Меня там, перед Радой, окружили западные и украинские журналисты, наверное, сотни человек […] и начали пытать: «Крым — это чей: российский или украинский?» Я им задал вопрос […]: «Скажите, сколько погибло украинцев, защищавших Крым при нападении, как они тогда обозначили — Россия напала, захватила […]? Сколько погибло украинцев, защищая свою территорию?» Молчание. Ни одного. А сколько прозвучало выстрелов? Ни одного. Ну значит, вы молча согласились, что Крым не ваш как минимум. И дальше я рассуждал на эту тему прямо там, у них в Украине. И они после этого не задали мне ни одного вопроса. Для них это был абсолютно неожиданный ответ, заключающийся в том, что, если это ваше, умирайте, воюйте за этот клочок земли, — заявил белорусский президент.

Чуть позже на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым президент Беларуси, рассуждая о советских временах, снова вспомнил о Крыме.

— Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что «неправильно» сделали, — сказал Александр Лукашенко.

Белорусские дипломаты обходят тему Крыма и на международных площадках — Беларусь на протяжении всех лет после референдума голосует против резолюций по Крыму на заседаниях Генеральной Ассамблее ООН. В МИД это объясняли принципиальной позицией нашей страны по страновым резолюциям — Беларусь всегда голосует против любых страновых резолюций.

Зато вот на картах, печатающихся в нашей стране, Крым всегда был украинским. И в 2015, и в 2019 году РУП «Белкартография», отвечающее за выпуск официальных карт, печатало карты, где Крым был в составе Украины.



Карта мира, выпущенная РУП «Белкартография» в 2019 году. Карту в полном размере можно посмотреть ТУТ .

«Братская для нас Россия и дружественная Турция»

В 2015 году российский самолет «Су-24» был атакован парой турецких истребителей F-16 и сбит ракетой «воздух-воздух». Машина упала на севере Сирии, около сирийско-турецкой границы, один из пилотов погиб.

Министерство обороны России заявило, что все военные контакты с Турцией будут прекращены, дальнейшие боевые вылеты бомбардировщиков будут производиться при сопровождении российских истребителей.

МИД РФ приостановил безвизовый режим с Турцией, и рекомендовал россиянам не посещать ее, объяснив это «нарастанием террористических угроз с территории Турции». Туроператоры приостановили продажу путевок в Турцию.



Фото: Reuters

МИД Беларуси посетовал, что в конфликте приняли участие «братская Россия и дружественная Турция».

— Подобные трагические и очень опасные инциденты вызывают глубокое сожаление и крайнюю обеспокоенность. Особенно, когда они происходят в регионе, где и без того на протяжении нескольких лет идет кровавое вооруженное противостояние, и когда участниками таких инцидентов становятся братская для нас Россия и дружественная Турция, — заявили в МИД и призвали к совместной работе по деэскалации напряженности и выяснению всех деталей инцидента с тем, чтобы избежать их повторения в будущем.

«Уличная демократия» в ответ на требование объяснений от Лукашенко

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ.

Несмотря на пресловутый нейтралитет, которому официальный Минск присягает во всех сторонних конфликтах, в том числе в Карабахском, Беларусь много лет подряд продает оружие Азербайджану. По неофициальной информации , за десять лет сотрудничества Минск продал оружия, техники и оборудования военного назначения на сумму около 500 миллионов долларов.

В Ереване продажа оружия потенциальному противнику Армении одним из ее союзников [Беларусью] уже который год вызывает недоумение.





Помимо продажи оружия, официальный Минск довольно фривольно ведет себя по отношению к армянской стороне конфликта во время обмена дипломатическими «любезностями». В 2018 году президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым обсудил последнее заседание глав стран, входящих в ОДКБ — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. То есть президент обсуждал заседание организации с послом страны, не входящей в нее да еще и находящейся в конфликте со страной-участником ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал объяснений от президента Беларуси в связи с его действиями.

— Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси, и не только от президента Беларуси, — сказал Пашинян.

Белорусский МИД на заявление премьера Армении отреагировал довольно резко, без дипломатических реверансов.

— Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать. Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Неизменность позиции Беларуси по вопросу территориальной целостности»

Вопрос о подтверждении территориальной целостности страны перед Беларусью вставал и до Абхазии и Осетии, когда в феврале 2008 года парламент Косово объявил о независимости Косово в одностороннем порядке. Независимость республики от Сербии признали не все: на сегодня она признана независимой лишь 98 странами — членами ООН.

Беларусь также не признала независимость Косово. В 2008 году депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания Беларуси осудили одностороннее провозглашение независимости Косово и призвали парламенты всех стран «объявить декларацию о независимости не имеющей законной силы».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

МИД заявило, что решение существующей проблемы по статусу Косово необходимо искать на основе диалога всех заинтересованных сторон при участии Совета Безопасности ООН.

«Неизменность позиции Беларуси по вопросу территориальной целостности Республики Сербия» на встречах с послами Сербии в Минске и на международных площадках глава МИД Владимир Макей подтверждал не раз.

Но при этом на полях международных конференций Минск не возражал против гостей с разных сторон: в 2018 году в Минск прилетал пятый президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи — он принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Приглашал его председатель конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, но Минск, будучи площадкой для проведения мероприятия, очевидно, возражений не имел.

В прошлом году официальный Минск из-за своей неоднозначной позиции даже попал в неловкую ситуацию: в открытии Европейских игр в Минске принимала участие делегация из Косово из-за чего в церемонии отказался участвовать президент Сербии Александр Вучич.

— Поднятие флага Косово наравне с флагами других стран мира в Минске, Беларуси, является нашей первой победой, — написал у себя в Twitter президент Косово Хашим Тачи.



Фото: Twitter Хашим Тачи