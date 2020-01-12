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«Никому не нужны «бабушатники», даже дешевые». Эксперт о том, что ждет рынок аренды Минска в 2020 году

13.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

О том, чем живет столичный рынок аренды и какие цены на квартиры ждать в 2020 году, Kvartirant.byрассказала Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ».

2019 год прошел стабильно, цены не изменились

«Никому не нужны «бабушатники», даже дешевые». Эксперт о том, что ждет рынок аренды Минска в 2020 году

— Если говорить о ценах, то 2019 год прошел достаточно стабильно. Повышение стоимости арендной платы за жилье мы наблюдали давно - летом 2018 года, и с тех пор цены остаются практически неизменными. Конечно, в 2019 году наблюдалась некая сезонная динамика, но в рамках нормы. Никаких серьезных скачков в прошлом году замечено не было.

Традиционно наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры в районах с хорошим транспортным сообщением, полностью укомплектованные мебелью и бытовой техникой со стоимостью аренды в пределах 250 долларов в эквиваленте. При выборе любой квартиры акцент ставится на близости дома к станциям метро, но в целом люди готовы рассматривать хорошие варианты и чуть подальше от подземки.

При этом перспективные станции метро, строительство которых ведется в данный момент, не влияют на ценообразование арендной ставки.

—Станции могут запустить в эксплуатацию через полгода/год, а то и дольше, когда потенциальные квартиранты, к примеру, уже съедут. На рынке аренды все меняется достаточно быстро. Люди, для которых важно наличие метро в шаговой доступности, хотят использовать его сегодня, а не в перспективе.

Ремонт повышает цену квартиры на 100-200 рублей в месяц

Сегодняшние арендаторы хотят жить и платить за современные квартиры, «бабушатники» уже никого не устраивают. А вот стоит ли делать ремонт перед тем, как сдать квартиру – вопрос индивидуальный.

 – Безусловно, сейчас большим спросом пользуются ухоженные и отремонтированные квартиры. Квадратные метры без ремонта с пыльными коврами и засаленными радиаторами вызывают у арендатора недоумение, особенно если за них хотят таких же денег, как и за квартиру с ремонтом. С каждым годом арендаторы квартир молодеют, и, естественно, их требования к месту жизни меняются. Однако цена квартиры с ремонтом и без различается не очень сильно, но различается. Так, к примеру, «бабушатник» недалеко от метро с мебелью и техникой будет стоить в районе 500 рублей в месяц. Если в этой же квартире сделать ремонт, то цена вырастет максимум до 600-700 рублей в месяц. Расчет прост. Исходя из этого и дальнейших планов на объект недвижимости, собственник принимает решение – делать ремонт или сдавать, как есть.

Стоит отметить еще одно обстоятельство - у нас нет тенденции, когда квартиранты делают ремонт в съемной квартире в зачет арендной платы. Маргарита Почицкая высказывает мнение, что эта схема несовершенна:

– Бывают случаи, что люди делают ремонт в зачет аренды, живут в состоянии стройки, испытывают дискомфорт, а когда ремонт завершается - собственник повышает плату. И это не редкость. На мой взгляд, это неправильно. Разговор об изменении цены должен быть либо сразу, до начала ремонта, либо вообще не должен возникать.

70% клиентов ищут «однушки»

Средняя стоимость однокомнатных квартир в Минске сейчас сохраняется в районе 250 долларов в месяц в эквиваленте, «двушек» – 300 и выше, за трехкомнатные квартиры хотят от 350 долларов.

– Уже много лет самыми популярными являются «однушки» – спрос на них занимает порядка 70% от всего рынка. Что касается 2020 года, то никаких предпосылок ни к росту, ни к снижению цены за аренду мы не видим. Если экономическая ситуация в стране не изменится, цены сохранятся на прежнем уровне.

Заработать на празднике

В отличие от бизнеса сдачи квартиры в аренду на сутки, рынок долгосрочной аренды не реагирует на праздники. Например, в предновогодний период никаких скачков стоимости при аренде на длительный срок не было.

– Праздники абсолютно не влияют на размер оплаты, если квартирант заезжает надолго. Собственники, которые на это рассчитывают – ошибаются. Яркий пример - период, когда в Минске проходили «II Европейские игры». Тогда арендодатели пытались повысить цены, аргументируя это тем, что теряют возможность заработать на туристах. Однако мы, в свою очередь, рекомендовали им не суетиться и не делать резких движений: игры длились всего 9 дней. За это время скорее потеряешь на «простое», чем выиграешь. Никакого ажиотажного спроса не было. Лучше всего в такой ситуации сдать, как всегда, и получать стабильный доход.

Источник: kvartirant.by

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Теги: Минск
 
 
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О том, чем живет столичный рынок аренды и какие цены на квартиры ждать в 2020 году, Kvartirant.by рассказала Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья «ТВОЯ...
 
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