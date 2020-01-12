ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотой запас Беларуси за год вырос до 42,2 т

13.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Золотой запас Беларуси за год вырос до 42,2 т

Золотой запас Беларуси за 2019 год вырос до 42,2 т (золотого эквивалента), сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального банка Беларуси.

За минувший год золотой запас вырос на 1 т (на 1 января 2019 года этот показатель составлял 41,2 т).

Золотой запас — это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Нацбанка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотой запас Беларуси за 2019 год вырос до 42,2 т (золотого эквивалента), сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального банка Беларуси. За минувший год золотой...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Чей Крым? Едина ли Грузия? Как официальный Минск реагирует на международные конфликты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика