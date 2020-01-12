Точки роста на ближайшую пятилетку обсудили в Минском облисполкоме

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Об этом заявил председатель Минского облисполкома Александр Турчин во время совещания по региональному развитию области.

Во встрече приняли участие заместитель Министра экономики Юрий Чеботарь, директор НИИ Министерства экономики Юлия Медведева, глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь Александр Кремер, директор Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства Татьяна Быкова, директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик, заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов и другие.

Участники встречи обсудили развитие Минской области на 2021-2025 годы с учетом особенностей каждого региона: экономико-географического положения, сельскохозяйственного, промышленного и туристического потенциала.

– Мы должны создать программу, учитывающую все возможности и особенности каждого региона области, – заявил председатель Минского облисполкома Александр Турчин. – Необходимо определить индикаторы, по которым мы должны оценивать развитие Минской области в целом и каждого региона в отдельности. Один из важнейших показателей – уровень доходов наших граждан. Мы видим возможные точки роста, а также районы, которые у нас проблематичны. И одна из проблем – отсутствие достаточного количества высокопрофессиональных трудовых ресурсов.

Председатель Минского облисполкома также обратил внимание участников встречи на необходимость выработки четких стандартов в сферах медицины и образования. Стандартизированные подходы, по его мнению, должны быть и в других сферах деятельности.

– Сейчас мы делаем анализ регионов: диагностика наших предприятий, их дальнейшая судьба. Начали с сельскохозяйственных организаций. Составили типовой паспорт предприятия. Каждый район, каждая организация должны четко понимать, куда двигаться дальше, и на какой уровень доходов мы выйдем по итогам грядущей пятилетки, – рассказал Александр Турчин.

Глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь Александр Кремер поддержал Александра Турчина в вопросе выработки стандартизированных подходов. Однако в сферах образования и здравоохранения, по его мнению, необходима консолидация более мелких объектов, создание крупных учреждений. Это будет способствовать повышению качества обслуживания населения.

Резервы роста

В Минской области наименьшее в стране число отстающих районов. Их всего три: Клецкий, Копыльский и Любанский. Развитие этих административно-территориальных единиц будет осуществляться в рамках специального плана, который предусматривает реализацию ряда инвестиционных проектов. В результате этого в отстающих регионах удастся сократить разрыв в уровне жизни по сравнению со среднереспубликанским.

В то же время в 8 регионах Минщины, по мнению Александра Турчина, потенциал роста используется недостаточно. Среди них – Молодечненский, Солигорский, Вилейский, Крупский, Мядельский, Березинский, Воложинский, Пуховичский районы.

– В Молодечно эффективнее должна развиваться обрабатывающая промышленность. Это, прежде всего, производство продуктов питания, продукции деревообработки, готовых металлических изделий, электронной аппаратуры. В Солигорском районе, где высокий уровень доходов населения, – сфера услуг, – считает председатель Минского облисполкома.

В районах, неблагоприятных для производства сельскохозяйственной продукции, упор на туристический потенциал. Привлечь большее число туристов могут Вилейка, Крупки и Мядель.

Александр Турчин отметил, что в настоящее время наиболее полно используется экономический потенциал, формируемый Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий Камень».

Существенное влияние на экономику области оказывают и крупнейшие валообразующие предприятия – ОАО «Беларуськалий» и ОАО «БелАЗ».

Спутники развития экономики

Активно развиваются районы, входящие в Минскую агломерацию: Минский, Логойский, Смолевичский, Дзержинский и Узденский. Однако и здесь имеются значительные резервы, сформированные, в первую очередь, за счет возможного переноса промышленных предприятий из Минска в города-спутники.

– Это действительно так, – считает заместитель Министра экономики Юрий Чеботарь. – На основании Генерального плана города Минска и планов застройки микрорайонов города составлен список из 31 предприятия, которые планируются полностью или частично к переносу из места их дислокации и по которым новая площадка пока не определена. Они могут рассматриваться как претенденты на размещение в городах-спутниках. Из них 27 – это предприятия промышленности, 2 – строительные предприятия и по 1 предприятию транспорта и оптовой торговли.

Вместе с тем, по мнению участников совещания, целесообразно увязывать перенос предприятий из столицы и создание новых производств с перспективной специализацией городов-спутников. Так, к примеру, в Смолевичах, учитывая близость расположения аэропорта и парка «Великий Камень», необходимо активно развивать научно-промышленный комплекс. Основой здесь могли бы стать фармацевтическая, косметическая промышленность, биомедицина.

В Руденске нужны энергоемкие производства, так как здесь расположена реконструированная ТЭЦ-5, а значит имеются большие мощности тепловой и электрической энергии.

Планируется, что перенос предприятий из Минска будет осуществлен до 2030 года. Немаловажно, что в этих регионах идёт активное строительство жилья.

Дорожная карта Минщины

Возможность быстро добраться до места работы – важная составляющая качества жизни. Александр Турчин подчеркнул необходимость развития транспортной сети региона:

– Есть 4 города – Молодечно, Борисов, Марьина Горка и Столбцы. Их необходимо связать, на мой взгляд, скоростным железнодорожным сообщением с Минском. Есть ещё целый ряд районов, которые должны иметь хорошую транспортную инфраструктуру с этим кольцом.

Подобные положительные примеры уже есть. Так, скоростной поезд курсирует из Молодечно и обратно. Есть скоростная электричка в Столбцы.

– В Минск из Молодечно ежедневно идет 23 электрички, из Минска в Борисов – 21. Но вас интересует именно скоростное сообщение. Этот вопрос мы будем прорабатывать, – сказал первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов.

Также будут рассмотрены варианты улучшения транспортной инфраструктуры регионов за счёт автобусного сообщения.

По итогам совещания будет составлен подробный план развития регионов Минщины.