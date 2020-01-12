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Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января дорожает на 1 копейку

13.01.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,66, АИ-95-К5-Евро - Br1,76, АИ-98-К5-Евро - Br1,98, ДТ - Br1,76.

Как пояснили в концерне, изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.

www.belta.by

 
 
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Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 12 января увеличивается на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
 
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