Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,66, АИ-95-К5-Евро - Br1,76, АИ-98-К5-Евро - Br1,98, ДТ - Br1,76.
Как пояснили в концерне, изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.
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Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января дорожает на 1 копейку
13.01.2020 — Новости Экономики | Единство
Источник материала: Единство
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,66, АИ-95-К5-Евро - Br1,76, АИ-98-К5-Евро - Br1,98, ДТ - Br1,76.
Как пояснили в концерне, изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.
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Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 12 января увеличивается на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
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