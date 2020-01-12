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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 января 2020 года
13.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минувшая неделя для вторичного рынка жилья оказалась спокойной –
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1293 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках составляет 109 $/м2, хотя ещё полгода назад он был в два раза меньше.
Рынок постепенно возвращается к рабочему состоянию – после трех недель сокращения предложение квартир начало увеличиваться. Выставленных на продажу квартир за неделю стало больше на 1,2%. Приток объектов превышал их отток во всех сегментах кроме 4-комнатных квартир (-1,2%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 13 января следующим образом:
В трёх районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Ленинском он составил 0,5%, в Первомайском 0,3%, а в Заводском - 0,2%. Среди районов, где цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Советском (-1,1%) и Партизанском (-0,6%). Для Фрунзенского и Московского районов неделя прошла без изменений.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 815 $/м2 (+0,5%), Витебск – 629 $/м2 (+0,7%), Гомель – 627 $/м2 (+0,8%), Гродно – 752 $/м2 (+0,6%), Могилев – 628 $/м2 (+0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2,1% и составляет 2822 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 1,5% и составляет 1780 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 1119 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 6 по 13 января 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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