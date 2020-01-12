Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 января 2020 года

Источник материала: realt.by

Минувшая неделя для вторичного рынка жилья оказалась спокойной – индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет всё те же 1402 $/м 2 .

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Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1293 $/м 2 . Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках составляет 109 $/м 2 , хотя ещё полгода назад он был в два раза меньше.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 13 января следующим образом:

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 6,8%.

Рынок постепенно возвращается к рабочему состоянию – после трех недель сокращения предложение квартир начало увеличиваться. Выставленных на продажу квартир за неделю стало больше на 1,2%. Приток объектов превышал их отток во всех сегментах кроме 4-комнатных квартир (-1,2%).

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 13 января выглядит следующим образом:

Рост наблюдался лишь у 1-комнатных квартир (+0,3%) квартир, «двушки» и «трешки» подешевели за неделю на 0,1-0,2%.

В трёх районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Ленинском он составил 0,5%, в Первомайском 0,3%, а в Заводском - 0,2%. Среди районов, где цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Советском (-1,1%) и Партизанском (-0,6%). Для Фрунзенского и Московского районов неделя прошла без изменений.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 815 $/м2 (+0,5%), Витебск – 629 $/м2 (+0,7%), Гомель – 627 $/м2 (+0,8%), Гродно – 752 $/м2 (+0,6%), Могилев – 628 $/м2 (+0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2,1% и составляет 2822 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 1,5% и составляет 1780 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 1119 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.