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Тарифы на нефть: стороны не нашли компромисса

13.01.2020 15:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компромисса в вопросе тарифов на транзит российской нефти по Беларуси антимонопольные ведомства сторон не нашли.

Об этом стало известно по итогу переговоров представителей МАРТ Беларуси и России 13 января, передает БЕЛТА.

Белорусская сторона предложила повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года.

В августе стороны договорились учесть фактические объемы транспортировки в 2019 году и суммы выручки, которую недополучила компания «Гомельтранснефть Дружба» и повысить тариф на инфляционную составляющую и на этот недополученный объем.

По словам представителя МАРТ, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Поэтому в ближайшие дни представители ведомств договорились продолжить встречи с участием специалистов.

Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля, уточнили в МАРТ.

Напомним, согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 10 января, ставка налога для компаний, транспортирующих нефть и нефтепродукты, составит 50% от прибыли.

На переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен. 31 декабря белорусский президент провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил в ближайшие часы заключить контракты на поставку нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу двух НПЗ.

Однако поручение не было выполнено, и с 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.

Нагрузка на белорусские НПЗ была снижена до технического минимума. После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов.

Сегодня стало известно, что группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериевупоставит в Беларусь в январе 750 тыс.т нефти, уже поступило 130 тыс. т.

 
 
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Компромисса в вопросе тарифов на транзит российской нефти по Беларуси антимонопольные ведомства сторон не нашли.
 
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