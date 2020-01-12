Тарифы на нефть: стороны не нашли компромисса

Компромисса в вопросе тарифов на транзит российской нефти по Беларуси антимонопольные ведомства сторон не нашли.

Об этом стало известно по итогу переговоров представителей МАРТ Беларуси и России 13 января, передает БЕЛТА .

Белорусская сторона предложила повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года.

В августе стороны договорились учесть фактические объемы транспортировки в 2019 году и суммы выручки, которую недополучила компания «Гомельтранснефть Дружба» и повысить тариф на инфляционную составляющую и на этот недополученный объем.

По словам представителя МАРТ, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Поэтому в ближайшие дни представители ведомств договорились продолжить встречи с участием специалистов.

Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля, уточнили в МАРТ.

Напомним, согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 10 января, ставка налога для компаний , транспортирующих нефть и нефтепродукты, составит 50% от прибыли.

На переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен . 31 декабря белорусский президент провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил в ближайшие часы заключить контракты на поставку нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу двух НПЗ.

Однако поручение не было выполнено, и с 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена , а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.

Нагрузка на белорусские НПЗ была снижена до технического минимума. После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов.