Государство сумело удержать официальную инфляцию в рамках пяти процентов

Национальный статистический комитет обнародовал данные о росте потребительских цен в Беларуси за декабрь прошлого года. Таким образом, уже можно подвести итоги роста цен в стране за весь минувший год.

По данным Белстат, индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,5%, с декабрем 2018 года – 104,7%. Цены на продовольственные товары в декабре по отношению к ноябрю 2019 года выросли на 0,5% (за год они увеличились на 4,3%), на непродовольственные товары - на 0,4% (за год рост составил 3,7%), услуги выросли в цене на 0,8% (за год их рост стал самым существенным - на 6,9%).

Напомним, что индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,2%, с декабря 2018 года индекс составил 104,2%.