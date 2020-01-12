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«Необоснованно обвинили в подозрении в расчленении человека». Волчек обратился к генпрокурору

13.01.2020 21:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению Олег Волчек обратился к генпрокурору Александру Конюку с жалобой «на незаконные действия прокурора города Минска Олега Лаврухина», в связи с обысками, которые прошли в его квартире 3 января. Обыски были связаны с расследованием дела о найденных в Свислочи человеческих останках.


Фото: "Белсат"

Напомним, 2 января коммунальники достали из речки спортивную сумку с конечностями человека. Первый обыск в квартире Олега Волчека прошел в два часа ночи 3 января, второй — вечером 3 января. Квартира Волчека находится в районе Свислочи, поэтому, как предполагал правозащитник, правоохранители обходили весь район и проверяли квартиры. Брат правозащитника общался с одной из пропавших в те дни женщин. Во время обыска следователи искали «бурые и темные вещества», собрали все, что нашли, «в несколько конвертов». После обыска Волчека допросили как свидетеля и отпустили.

Подозреваемого в убийстве женщины, 26-летнего Батыра, задержали ночью 6 января в Витебске при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Во время допроса он признал свою вину. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса.

В жалобе на имя Генпрокурора Александра Конюка правозащитник Волчек указывает на ряд нарушений со стороны следователей и экспертов, проводивших обыск в его квартире. Например, обыск проходил без предъявления постановления на обыск, санкционированного прокурором с 2 часов ночи до 6 утра, что является нарушением уголовно-процессуального законодательства, без участия двух понятых. Копию протокола обыска и изъятия вещей Волчеку так и не предоставили.

— То, что произошло 3 января 2020 года, повергло в шок не только меня, моих близких родственников, друзей, знакомых, но и в целом людей, которые знают о моей общественной деятельности по защите прав человека в Беларуси, необоснованно обвинив меня в подозрении в расчленении человека в своей квартире, — пишет в жалобе Олег Волчек.

Второй обыск, проходивший вечером 3 января, Волчек тоже считает незаконным. По его словам, приехавшая следственная группа, с участием эксперта-криминалиста, эксперта-биолога, трех следователей по особо важным делам, зачитала ему постановление прокурора города Минска Олега Лаврухина о том, что в его квартире имеются следы преступления, которые связанны с убийством женщины на реке Свислочи.

При этом, обращает внимание Олег Волчек, на момент проведения обысков не была установлена личность убитой, чьи останки были найдены в Свислочи. Поэтому правозащитник считает обыски необоснованными и связывает и, с его правозащитной деятельностью

— Других обысков квартир в данном районе не проводилось, повторяющиеся в течение суток два обыска с разными следователями и экспертами, то, что никто официально мне не разъяснял, с какой целью все это проводилось и полная засекреченность всех следственных действий наводит меня именно на такие мысли — что эти обыски напрямую связаны с моей правозащитной деятельностью, особенно с событиями последней недели, когда я, как представитель семьи Юрия Захаренко, комментировал высказывания «бывшего сотрудника СОБР» Юрия Гаравского, — пишет Волчек.

Правозащитник настаивает, что в результате решения прокурора города Минска ему были причинены физические, моральные и нравственные страдания, которые повлияли на его самочувствие, были испорчены праздничные дни для всей его семьи.

— Кроме того, учитывая, что я занимаюсь публичной деятельностью в области защиты прав человека, был нанесен урон моей деловой репутации, поскольку действия следственных органов широко обсуждались в средствах массовой информации, из публикаций которых сложно было понять однозначно — подозреваемый я или нет в деле об убийстве женщины (одной или нескольких, какой именно?), — пишет Волчек.

Правозащитник просит Конюка признать незаконным постановление прокурора города Минска Олега Лаврухина о проведении обыска в его квартире, назначить служебную проверку по данному факту в отношении прокурора города Минска и поставить вопрос о дальнейшем его пребывании на должности прокурора города Минска, «в связи с дискредитацией деятельности органов прокуратуры и нарушением Конституции Республики Беларусь, Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и Кодекса чести прокурорского работника».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ночью и вечером 3 января в квартире Олега Волчека прошло два обыска в связи с найденными в Свислочи 2 января конечностями человека.
 
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