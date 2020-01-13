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По $800 за «квадрат» почти все раскуплено, а за $700 — еще есть варианты. Какие квартиры от застройщика можно купить в Молодечно
14.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Молодечно новостроек не так уж и много, и стоимость «квадрата» в них — около $750 (а иногда и выше). При этом стоимость квадратного метра на вторичном рынке — в районе $550.
СУ 202: в продаже осталось всего 5 квартир и офисное помещение 389,5 кв.м
— Сейчас в продаже от СУ-202 есть квартиры в
Сейчас в доме осталось всего 5 свободных квартир: 2 «однушки», 3 «двушки»,(1-й этаж – одна 1-комн., две 2-комн.; 2-й этаж – одна 1-комн., одна 2-комн.). Третий этаж весь распродан.
— Из особенностей дома — индивидуальное газовое отопление в каждой квартире. Это, безусловно, удобно для жильцов, потому что каждый может сам для себя определить комфортную температуру в квартире. На балконах панорамное остекление, 50% поверхности которого — многослойное, небьющееся стекло. Напротив расположен «Зеленхоз», и с весны до середины осени из окна открывается замечательный вид на цветущие растения.
Рядом с домом есть детская площадка с современным покрытием, посажено много деревьев и кустов. Также у дома своя большая парковка на 36 машиномест, которая находится на некотором удалении от детской площадки. Сейчас жильцы собираются ставить шлагбаум на въезде на территорию.
Дом расположен в достаточно обжитом районе, в связи с чем с социальной и транспортной инфраструктурой проблем нет. Рядом есть парк, магазины, больница, школа и так далее. Добраться до центра города несложно — неподалеку расположена остановка общественного транспорта. При этом здесь достаточно тихо, так как мало машин.
СУП «Чисть БАУ»: Еще не достроенный дом на 72 квартиры, стоимость «квадрата» — от 1480 рублей
Строительство
— Стоимость «квадрата» при 100% оплате составляет 1480 рублей. Если заключать договор долевого строительства и платить за квартиру в течение всего срока, то 1580 рублей, — рассказал начальник участка Юрий Танкович. — На придомовой территории планируется парковка примерно на 30 машиномест.
По словам представителя застройщика, с инфраструктурой здесь не будет проблем: рядом расположена школа, детский сад, торговые центры в пешей доступности, прямо за домом есть автобусная остановка.
— Квартиры теплые, с этим точно проблем не будет. На всех окнах планируются сразу замки для безопасного открывания. Для людей с ограниченными возможностями будут сделаны отдельные входы с пандусами, — рассказал Юрий Танкович. — При этом для реализации на коммерческой основе предусмотрено только 22 квартиры, остальные будут предложены многодетным семьям. Для нуждающихся обычно сдают квартиры с отделкой, но и для продажи мы можем при желании покупателя сделать всю внутреннюю отделку за дополнительную плату.
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По $800 за «квадрат» почти все раскуплено, а за $700 — еще есть варианты. Какие квартиры от застройщика можно купить в Молодечно
В Молодечно новостроек не так уж и много, и стоимость «квадрата» в них — около $750 (а иногда и выше). При этом стоимость квадратного метра на вторичном рынке — в...
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