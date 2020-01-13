По $800 за «квадрат» почти все раскуплено, а за $700 — еще есть варианты. Какие квартиры от застройщика можно купить в Молодечно

— Из особенностей дома — индивидуальное газовое отопление в каждой квартире. Это, безусловно, удобно для жильцов, потому что каждый может сам для себя определить комфортную температуру в квартире. На балконах панорамное остекление, 50% поверхности которого — многослойное, небьющееся стекло. Напротив расположен «Зеленхоз», и с весны до середины осени из окна открывается замечательный вид на цветущие растения.

Рядом с домом есть детская площадка с современным покрытием, посажено много деревьев и кустов. Также у дома своя большая парковка на 36 машиномест, которая находится на некотором удалении от детской площадки. Сейчас жильцы собираются ставить шлагбаум на въезде на территорию.

Дом расположен в достаточно обжитом районе, в связи с чем с социальной и транспортной инфраструктурой проблем нет. Рядом есть парк, магазины, больница, школа и так далее. Добраться до центра города несложно — неподалеку расположена остановка общественного транспорта. При этом здесь достаточно тихо, так как мало машин.